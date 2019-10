Oud bankgebouw wordt frituur: “Onze koude keuken zit achter een kluisdeur van tachtig centimeter” Koen Moreau

20 oktober 2019

10u32 2 Lede Weinig keukenmateriaal wordt zo goed bewaakt als dat van ‘Frituur Inge & Diner’ in de Kasteeldreef in Lede. “Vroeger was het hier een bankgebouw en daardoor is de koude keuken bijzonder goed beveiligd”, lacht Inge Hendrickx.

Inge wisselt na een loopbaan langs Delhaize, Aldi en Lidl de functie van assistent-filiaalhouder voor een eigen frituur- en dinerzaak. “En volledig in de stijl van de straat kozen we ook een naam met een ‘&’ in”, knipoogt de 38-jarige enthousiaste uitbaatster. Naast ‘Bol & Borrel’, ‘Shoes & Bags’ en ‘Koffie & Co’ vind je daardoor in de Kasteeldreef voortaan ook ‘Frituur Inge & Diner’.

Onze naam moest passen tussen ‘Bol & Borrel’, ‘Shoes & Bags’ en ‘Koffie & Co’. Inge Hendrickx

Ondanks die ietwat misleidende naam ‘Frituur Inge & Diner’ is de zaak toch heel wat meer dan een doorsnee frituur. Diner staat niet voor niks in de naam. “Je kan hier inderdaad niet alleen een goed pak friet en snacks krijgen, maar we serveren hier binnenkort ook op grill gebakken steak en hamburgers.” Pasta en ijscoupes staan eveneens op het menu van de zaak. Die geeft je door de rockabilly-inrichting meteen het gevoel dat je je in een van de betere hamburgerzaken bevindt.

Goed beveiligd

Weliswaar een bijzonder goed beveiligde hamburgerzaak. “We hebben dit gebouw volledig vernieuwd waardoor je niet meer merkt dat hier een hele poos een notariaat gevestigd was, maar de geschiedenis als kantoor van de Bacob/Dexia/Belfius-bank wisten we niet volledig uit.” Daardoor beschikt de zaak over de allerveiligste koude keuken uit de ruime regio. “De oude kluizenzaal krijgt op die manier een nieuw leven en onze keuken zit beschermd achter een kluisdeur van 80 centimeter”, knipoogt Inge.

Achter een kluisdeur van 80 centimeter is onze koude keuken wellicht de allerveiligste in de regio. Inge Hendrickx

De zaak - in de Kasteeldreef 11 tussen GC De Volkskring en het dorp van Lede - krijgt in het voorjaar nog een tuinterras, maar telt vandaag al 30 zitplaatsen. “We zijn 7 dagen op 7 geopend waardoor je hier elke avond van 17 tot 21.30 uur en op vrijdag en zaterdag tot 22.30 uur terecht kan”, vertelt Inge. Dinsdag en donderdag is de zaak doorlopend open vanaf 11.45 uur. “En op woensdagmiddag kan je hier eveneens terecht van 11.45 tot 14 uur.”

Frituur Inge & Diner richt zich op donderdagnamiddag speciaal op studenten. “Tussen 12 en 14 uur kopen zij hier op donderdagnamiddag een bickyburger voor 2 euro en vanaf november openen we ook op vrijdagnamiddag. Die maand betalen studenten tussen 12 en 14 uur slechts 1 euro voor een snack.”