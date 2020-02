Opvallend veel snelheidsovertredingen tijdens 24ste verkeersveilige dag Koen Moreau

27 februari 2020

18u26 7 Lede Zeven agenten van de lokale politiezone Erpe-Mere/Lede trotseerden donderdag ter gelegenheid van de verkeersveilige dag van 7 uur ’s morgen urenlang het winterweer.

“Onze politiezone neemt sinds de organisatie van deze dag ter nagedachtenis van de zware kettingbotsing op de E17 in Nazareth al elk jaar deel aan deze dag”, geeft plaatsvervangend korpschef commissaris Benny De Smet mee.

Het gure weer was nochtans niet ideaal. “Maar ondanks die omstandigheden hebben onze mensen heel wat controles gedaan.” In totaal werden op zes verschillende plaatsen in Burst, Erpe, Impe, Lede, Oordegem en Ottergem 1.742 voertuigen op snelheid en 116 bestuurders op alcohol gecontroleerd.

Verbazingwekkend was dat het winterweer niet voor minder snelheidsovertredingen zorgde. “Tijdens onze controles op drie gewestwegen en drie lokale wagen werden 115 of 6,6 procent overtredingen vastgesteld. Dat ligt flink hoger dan onze normale gemiddeldes.” Verder werden ook 116 bestuurders op alcohol gecontroleerd. Bij één bestuurder verscheen daarbij de ‘P’ van positief. “Het rijbewijs van die persoon werd onmiddellijk voor zes uur ingehouden.”

Verder legde een bestuurder een positieve drugtest af. Zijn rijbewijs werd voor vijftien dagen ingehouden. Zeven automobilisten waren niet in orde met hun boorddocumenten en nog eens zestien bestuurders werden betrapt op niet dragen van de gordel, bellen achter het stuur, technische mankementen en andere. De resultaten bewijzen in elk geval dat controles tijdens de vakantie en overdag nuttig zijn.