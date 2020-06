Oproep: deel foto van lege zaak met hashtag #delaatstedagvandelegestoelen Koen Moreau

07 juni 2020

10u01 0 Lede Om de horeca na de verplichte coronasluiting terug trending te maken op sociale media werd een opvallende oproep aan alle cafés en horecazaken gelanceerd.

“Nu iedereen zonder twijfel met de laatste voorbereidingen in de weer is, kan de heropening op een ludieke manier in de verf gezet worden”, meent Koen De Smet van ‘Wat te doen in Lede’. De man vraagt dat horecazaken vandaag massaal beelden van hun lege zaak of terras te delen met daarbij een boodschap in verband met de heropening van hun zaak. “Om dat alles trending te maken en ook niet klanten te bereiken roep ik om de hashtag #delaatstedagvandelegestoelen te gebruiken”, aldus de man.