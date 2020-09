Oppositiepartijen nemen touwtjes in handen en roepen daags na opstappen CD&V, Groen en de Coöperatie zelf gemeenteraad samen Koen Moreau

De eerstvolgende gemeenteraad na het debacle donderdagavond - waarbij meerderheidspartijen CD&V, Groen en de Coöperatie opstapten - is niet op donderdag 1 oktober zoals voorzitter Jo Maebe (Groen) toen aankondigde. De oppositiepartijen namen zelf initiatief voor een nieuwe gemeenteraad, die er komt op maandag 28 september.

Met dat manoeuvre maait de oppositie het gras vakkundig weg voor de voeten van de bestuurspartijen. Een herhaling van het scenario waarbij de meerderheid nogmaals zou opstappen is overigens uitgesloten. Dat komt doordat de vereiste aanwezigheid van 50% van de raadsleden niet noodzakelijk is bij een tweede bijeenroeping. Onafhankelijk van het aantal aanwezige raadsleden kunnen alle punten behandeld worden.

Indien de meerderheid er opnieuw in slaagt onvolledige dossiers voor te bereiden, moeten die punten echter wel opnieuw verdaagd worden. Het wordt afwachten wat het volgende tafereel van het steeds driestere politieke schouwspel in Lede brengt. Live volgen kan op maandagavond 28 september in zaal De Bron vanaf 19.30 uur of via de livestream op https://web-lede.streamovations.be.