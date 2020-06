Oppositie niet onder in de indruk van ‘Corona’-relanceplan: “Maar er komen geen belastingverhogingen” Koen Moreau

23 juni 2020

19u14 0 Lede In de marge van de talrijke coronamaatregelen die de gemeente Lede neemt, beloofde waarnemend burgemeester Robert De Mulder (CD&V) de extra uitgaven niet te recupereren met toekomstige belastingverhogingen.

De kosten van de coronacrisis en de toekomstige compenserende maatregelen lopen op. “Vandaag staat de rekening van het corona herstelplan op 198.970,23 euro”, luidt het. Van dat bedrag werd al ongeveer 120.000 euro uitgegeven aan eerdere maatregelen zoals de aankoop van mondmaskers en ander materiaal.

Het budget voor ons coronaherstelplan bedraagt 198.970,23 euro verdeeld over verschillende pijlers. Robert De Mulder (CD&V)

Voor het echte ‘relanceplan’ wordt ongeveer 80.000 euro voorzien waarvan 30.000 euro ter ondersteuning van de lokale middenstand met onder meer korting op aankoopcheques. “Maar dat bedrag wijzigt voortdurend. Door nieuwe maatregelen schommelt het te voorzien budget intussen al rond de 100.000 euro”, aldus schepen van financiën Dirk Rasschaert (De Coöperatie).

Meer kosten, minder uitgaven

Waarnemend burgemeester Robert De Mulder (CD&V). Die belooft in elk geval dat er geen belastingverhogingen komen. “We zijn financieel gezond en de coronacrisis zorgt voor meer kosten, maar ook voor minder uitgaven.” Lede profiteert bovendien van een uitzonderlijke tegemoetkoming van de Vlaamse Overheid voor ondersteuning van verenigingen en kwetsbare mensen van ongeveer 214.000 euro.

In vergelijking met de 300.000 euro die betaald wordt voor de fietsen van het gemeentepersoneel zijn deze inspanningen eerder beperkt. Peter Venneman

De oppositiepartijen waren niet erg onder de indruk. “Het is goed dat na onze eerdere suggesties eindelijk enkele zaken concreet zijn, maar 200.000 euro – of eigenlijk maar 100.000 euro - is al bij al beperkt in vergelijking met de 300.000 euro die betaald wordt voor de fietsen van het gemeentepersoneel”, aldus Peter Venneman (Open Lede). “Echt pijn doen we ons toch niet. Temeer daar we van de Vlaamse Overheid meer krijgen. Die ondersteuning zal moeten gegeven worden om te vermijden dat we als gemeente winst doen.”

Geen overleg met oppositie

Lede Vlaams & Zinvol betreurde dat het relanceplan niet in overleg met de oppositie werd opgesteld. “De keuzes die jullie maakten zijn jullie volledige verantwoordelijkheid”, aldus Marc Boterberg. Ook N-VA was die mening toegedaan. “Graag hadden we ook meer zicht gekregen op de verschuivingen in de budgetten. Het is vreemd dat zonder voorafgaande wijzigingen kon becijferd worden welke ruimte er was om bepaalde zaken te doen. We hebben vandaag geen idee op basis waarvan jullie ramingen en voorstellen maakten. Vandaag lijkt het allemaal nattevingerwerk”, stelde An Van Wesemael.

Voorzitter Jo Maebe (Groen) reageerde dat “dit verhaal elke dag nog een andere wending neemt” en dat “er nood is aan voortschrijdend inzicht omdat nog niet alle gegevens gekend zijn of bekend kunnen zijn”.