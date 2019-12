Oppositie maakte brandhout van meerjarenplan: "Niet transparant, geen visie, geen inspraak en financieel onvolledig” Koen Moreau

20 december 2019

17u37 0 Lede De gemeenteraad met de voorstelling en bespreking van de plannen van bestuursmeerderheid CD&V, Groen en de Coöperatie in Lede duurde liefst vijf uur. De oppositie was bijzonder hard voor de voorliggende plannen.

“Het personeel heeft schitterend werd geleverd en alle noden perfect opgelijst. Alleen hebben jullie er niks mee gedaan”, stelde Peter Venneman (Open Lede). Net als N-VA waarschuwde hij voor een onvolledig financieel plaatje en gebrek aan geloofwaardigheid. “Jullie maken geen keuzes, lijken en alles te willen doen en zullen geen geld hebben. We staan onvermijdelijk voor belastingverhogingen of extra leningen.”

Dat de gemeente 650.000 euro voorziet voor de aankoop en inrichting van het huidige politiegebouw voor het OCMW werd eveneens op de korrel genomen. “De plannen voor containerunits die jullie destijds afschoten zouden 500.000 euro gekost hebben en vandaag al voor een oplossing gezorgd hebben”, sneerden de gewezen liberale coalitiepartners.

N-VA haalde hard uit naar de geplande bouw van 20 seniorenflats naast Woonzorgcentrum Markizaat in het park van Mesen. “Nadat jullie in december de vergevorderde plannen voor 48 assistentiewoningen op de site Villa Letha vernietigden, willen jullie nu net hetzelfde doen”, stelde gemeenteraadslid Stijn Droessaert met een mooie vergelijking over eenden. OCMW-voorzitter Geertrui Van de Velde (CD&V) nuanceerde. “Ons project is veel kleinschaliger, richt zich tot een kwetsbare doelgroep en verplicht bewoners niet mee te betalen voor het zorgpakket.”

Verder waren nog heel wat opmerkingen over het ontbreken van centen, toekomstplannen en vermeldingen voor de realisatie van het masterplan voor het nieuwe gemeentehuis, de toekomst van Villa Letha en andere dossiers. Opvallend: de oppositie had ook oog voor zaken waar ze wel achter konden staan. Zo was er lof voor het optrekken van de mantelzorgpremie en werden ook voor andere dossiers bloemetjes gegooid. Gemeenteraadsvoorzitter Jo Maebe (Groen) besloot de pleidooien met een uitgestoken hand om over de partijgrenzen heen verder te werken voor de belangen van de Leedse burger.