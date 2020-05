Opnieuw wekelijkse markt conform (vage) richtlijnen in Kasteeldreef: “Maximum 300 bezoekers gelijktijdig en enkele looprichting” Koen Moreau

13 mei 2020

20u32 17 Lede Marktkramers zijn vanaf dinsdag opnieuw welkom in Lede. “De eerste editie wordt een test, maar een veilige markt met maximaal respect voor de regels moet mogelijk zijn.”

Concrete richtlijnen ontving de gemeente Lede nog niet. “We baseren ons momenteel op de nieuwsberichten, maar zien geen problemen”, vertelt schepen Elke Meganck (CD&V). “Onze markt telt 43 kramen waardoor we niet botsen tegen de maximumlimiet van 50 kramen en bijgevolg niemand moeten weigeren.”

Theoretisch maximum

Andere maatregelen, waaronder toegangscontrole en een maximum aantal van tien marktbezoekers per vijftien lopende meter markt, nopen wel tot een verhuis. “Om dat praktisch mogelijk te maken, verhuizen we – zoals ook tijdens de kermis – naar de Kasteeldreef en Kasteelstraat, maar op een volledige marktdag telden we in het verleden tussen de 4 en 500 bezoekers. We gaan er dan ook van uit dat we het theoretisch maximum niet zullen halen.”

Enkele looprichting

Eveneens van toepassing: enkele looprichting komende van de markt richting Markizaat. “De enige ingang van onze markt zal zich ter hoogte van de parking aan de Volkskring bevinden. De uitgang is aan de Stationsweg.” Veel zal dus afhangen van de discipline van de bezoekers. “We houden het in de gaten, zetten stewards in en zullen bijsturen waar nodig. Toch beseffen we dat een marktbezoek op die manier verplicht gepaard gaat met een stevige wandeling.”

Wachtvakken en mondmaskers

Naast de toegangscontrole worden voor de kramen wachtvakken geschilderd, moeten marktkramers en personeel verplicht een mondmasker dragen, moet elke bezoeker bij aankomst zijn handen ontsmetten en wordt heel sterk aangedrongen dat alle bezoekers een mondmasker dragen. “Voor de eerste editie zullen we mensen die er nog geen hebben een eenmalig gratis een wegwerpexemplaar aanbieden.”