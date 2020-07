Opnieuw coronabesmettingen in psychiatrisch ziekenhuis Ariadne: 2 patiënten en 6 personeelsleden besmet Koen Moreau

22 juli 2020

20u14 0 Lede Het voorbije weekend testte een patiënt van het psychiatrisch ziekenhuis Ariadne, het vroegere Zone Nood Gods, positief op COVID-19. Bij de daaropvolgende screening werden nog andere besmettingen ontdekt.

“Ondanks het voortdurend gebruik van maskers en de aanwezigheid van ontsmettingsalcohol blijkt het virus bijzonder hardnekkig”, vertelt directeur Marc Vandergraesen. Zaterdag werd een patiënt getest met lichte klachten. “Die bleek besmet. Daarop hebben we de volledige afdeling Esperanza 2 met 26 patiënten en alle personeelsleden die er de laatste vijf dagen aan de slag waren eveneens te laten testen door onze eigen arts.”

Uiteindelijk bleken nog een patiënt - die net het ziekenhuis had verlaten en zes personeelsleden besmet. “Die patiënt is gevraagd in thuisquarantaine te blijven en de andere patiënt verblijft momenteel in kamerquarantaine. Onze personeelsleden die positief testten en lichte symptomen vertonen, blijven eveneens thuis en binnen enkele dagen hertesten we iedereen negatief testte om absoluut zeker te zijn.”