Opnieuw bomen gekapt zonder vergunning: "Gemeente moet dringend maatregelen nemen” Koen Moreau

31 juli 2020

09u09 2 Papegem Langs de ‘Roze Wegel’ tussen Papegem en Oordegem werden tientallen jonge eiken, sleedoorn en meidoorn gerooid. Volgens Natuurpunt gebeurde dat zonder vergunning.

“We proberen al jaren Papegembos verder te ontwikkelen. Wat hier gebeurde doet dan ook pijn”, vertelt Yvette Saerens van Natuurpunt. De vereniging diende klacht in bij de milieu-inspectie. Het voorval is het zoveelste in rij. Eerder werden honderd statige linden in de dreef tegenover de Fauconniersmolen gerooid met de belofte tot vervanging. Een vervanging die nog steeds niet gebeurde.

Ook de gemeente Lede, bestuurd door CD&V, Groen en De Coöperatie, zelf maakt geen beste beurt. Vorig jaar werden in opdracht van Farys een 20-tal bomen gerooid zonder vergunning en hetzelfde herhaalde zich recent met een bosje langs de Steenstraat. Ook de opvolging van (verplichte) heraanplant gebeurt nauwelijks of niet. “We vragen dan ook dat de gemeente dringend maatregelen neemt.”