Oplichters van deur tot deur: “Er is geen verkoop ten voordele van WZC Markizaat” Koen Moreau

28 april 2020

12u56 22 Lede De enorme onbaatzuchtige inzet van tal van mensen lijkt deze week plaats te ruimen voor oplichters die misbruik van de coronacrisis maken.

In Lede werd melding gemaakt van een deur-aan-deurverkoper die steunkaarten van 5 euro verkoopt ten voordele van het OCMW Woonzorgcentrum Markizaat om zogezegd later bloemen mee te kopen. “Dit is echter geen actie van ons woon-zorgcentrum. We hebben dan ook de politie ingelicht.”

Eveneens actief in de buurt: oplichters die mondmaskers verkopen in naam van de brandweerzone Vlaamse Ardennen waar onder meer Sint-Lievens-Houtem, Herzele en Zottegem deel van uitmaken. Ook hier laat de brandweer weten dat er momenteel geen enkele actie loopt. Ben je reeds slachtoffer geweest van deze nieuwe oplichtingspraktijken? Breng dan zo vlug mogelijk de lokale politie op de hoogte.