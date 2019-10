Opgepast: ‘T íen achTer ’T ander wordt restaurant-taverne ‘GarDeVoo’ Koen Moreau

23 oktober 2019

19u15 16 Lede Als klein manneke kreeg Ivan Van den Bremt (47) uit Lede zo vaak ‘gardez-vous’ of ‘past-u-op’ te horen dat hij na een eerder BBQ-avontuur als KOKi (kok Ivan) nu brasserie ‘GarDeVoo’ opent.

Na 26 jaar in de renovatiebouw maakt Ledenaar Ivan Van den Bremt op dinsdag 29 oktober definitief de ommezwaai naar de horeca. “Ik heb prachtige jaren beleefd in een ideaal team, maar omdat ik door pensioneringen op zoek moest naar nieuwe collega’s besloot ik mijn passie voor eten te volgen”, vertelt hij.

Daardoor startte hij twee jaar geleden een neven-carrière als KOKi. “Als Kok I-van werkte ik een zomerconcept uit waarbij ik met de barbecue rond trok.” Een formule die aansloeg, maar die Ivan bleef combineren met klusjes. “De bestelwagen elk weekend leegmaken, vullen, leegmaken en opnieuw vullen… het werd me te veel.”

Toen ‘T íen achTer ’T ander op het dorp van Lede de deuren sloot, besloot Van den Bremt de sprong te wagen. “Met een nieuwe naam, maar ietwat trouw aan het bestaande concept wil ik samen met mijn kok en Ledenaar Gerry De Troyer en garçon Wim Wauterecht voor een lekkere verzorgde keuken zorgen.” Op de kaart komen, niet echt verwonderlijk, een aantal barbecuespecialiteiten. “Maar ook snacks, biefstuk, stoverij en varkenskroon met verse frietjes en seizoensproducten komen op het menu.”

Een café wordt de zaak niet. “In de namiddag kan je hier een koffie met pannenkoek krijgen en op dinsdagvoormiddag marktdag ben ik ook van de partij, maar andere momenten is de zaak exclusief voor een snack, lunch of diner.” De openingsuren zijn ruim. “Met uitzondering van sluitingsdagen zondag en maandag kan je hier alle dagen terecht van 11 tot 21 uur. Op vrijdag en zaterdag is dat tot 22 uur en op dinsdag marktdag vanaf 9 uur.”

Meer info via www.gardevoo.be of 053/41.88.14.