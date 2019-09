Opendeur met brandweerdemonstraties onderbroken door… brandoproep Koen Moreau

22 september 2019

18u12 2 Lede De dag van de veiligheidsdiensten ter gelegenheid van de kermis in Lede werd zondagnamiddag even onderbroken door een echte brandoproep.

“Tijdens onze opendeur houden we permanent ook manschappen en voertuigen paraat voor in geval van nood. Toen we om 14.40 uur kregen een oproep voor een buitenbrand kregen vormde dat dan ook geen enkel probleem”, vertelt brandweerluitenant Peter Dreelinck.

Een autopomp met manschappen uit Lede en een tankwagen uit Aalst haastten zich naar Oordegem na een telefoontje over een tuinbrand in de buurt van de Kappeleweg en Kapellenhoek. “Iemand was in zijn tuin afval aan het verbranden en dat is al enkele jaren verboden.” Onder toezicht van brandweer en politie werd het vuur gedoofd.

Intussen ging de demonstratie voor de brandweerkazerne gewoon verder en die was best leerrijk. Zo werd met duidelijk gemaakt waarom het geen goed plan is om een frietketelbrand te doven met water, kregen toeschouwers te zien hoe de brandweer mensen uit hun wagen bevrijd na een ongeval.

Tevens werd getoond hoe mensen die omwille van medische problemen met behulp van de ladderwagen uit een kamer boven het gelijkvloers gehaald worden en hoe een autobrand wordt aangepakt. De kleinsten konden zich dan weer uitleven op springkastelen of in een schuimbad. Als een echte brandweerman de blusslang hanteren of een kijkje nemen in het uitgestalde wagenpark vol materiaal was eveneens mogelijk.