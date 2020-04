Open Lede wil tal van financiële - maar helaas onrealistische - compensaties om impact coronacrisis te minderen Koen Moreau

14 april 2020

18u34 0 Lede Oppositiepartij Open Lede stelt op de digitale gemeenteraad van komende donderdag voor om tal van financiële cadeautjes uit te delen aan de bevolking, verenigingen en bedrijven.

“Wat ons betreft zijn extra ondersteunende maatregelen nodig voor iedereen die door de coronamaatregelen getroffen is om deze moeilijke periode door te komen”, stelt fractieleider Stijn Wille. De man stelt een bijzonder uitgebreid pakket maatregelen voor waaronder dubbele subsidies voor verenigingen, opheffen en opschorten van tal van belastingen, cadeaubons van 25 euro voor elk gezin en tal van andere premies voor ondernemers en horecazaken.

Open Lede laat in het midden van waar de gemeente al die voorgestelde financiële middelen moet halen. Veel rek zit er in elk geval niet op de gemeentekas. De financiële weerslag op de inkomens van de inwoners zal ook haar weerslag hebben op de te verwachten ontvangsten via belastingen. De kans dat de gemeente Lede veel ruimte heeft om financiële tussenkomsten te doen, lijkt dan ook minimaal. Iets wat Open Lede zonder twijfel goed weet. Het voorstel lijkt dan ook eerder op een goedkope oppositiestunt dan op echt goedbedoelde maatregelen.