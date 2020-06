Open Lede klaagt (opnieuw) illegale boomkapping aan, waarnemend burgemeester "kan niet beloven dat dit niet meer zal gebeuren” Koen Moreau

20 juni 2020

09u47 2 Lede Voor de tweede keer in enkele maanden werden in Lede in opdracht van de gemeente bomen gekapt zonder vergunning. Bestuurspartijen CD&V, Groen en De Coöperatie hebben het andermaal over “een spijtige vergissing”.

Na het kappen van 20 bomen in de Stationsweg in mei vorig jaar, sneuvelden ditmaal bomen op een braakliggend en door de jaren heen overwoekerd perceel van het OCMW in de buurt van de kruising van de Steenstraat met de Bosstraat. Dat gebeurde in het kader van de rioleringswerken in de Broeder De Saedeleerstraat. Niemand had er blijkbaar bij stilgestaan dat op het perceel na jaren zonder beheer een wild bos(je) ontstond.

Definitie van een boom

Die vaststelling volgde pas toen contact werd opgenomen met de gemeente door omwonenden met de vraag of er een vergunning was voor de kapwerken die er gebeurden. Die was er niet. “Onze mensen zijn op dat moment gaan kijken en hebben toen vastgesteld dat de begroeiing voldeed aan de definitie van een boom waardoor er inderdaad aan kapmachtiging nodig was”, aldus waarnemend burgemeester Robert De Mulder (CD&V) op een vraag naar uitleg door raadslid Stijn Wille (Open Lede).

Ad hoc regularisatie

Intussen werd de oorspronkelijk illegale bomenkap geregulariseerd. Wille hekelt die manier van werken. “Een eerste keer kan toeval zijn, maar tweemaal lijkt op een bewuste keuze om niet te moeten voldoen aan de herbeplantingseisden”, stelde die. De Mulder ontkende. “Iedereen kan fouten maken. Wie zonder zonder is werpe de eerste steen”, aldus de man. Garanderen dat herhalingen zich in de toekomst niet meer zouden voordoen, wou de man niet. “Ik kan niet beloven dat dit niet meer per ongeluk zal gebeuren”, besloot de man de discussie.