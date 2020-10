Oordegemnaar Stijn Van Boxstael (34) is nieuwe Belgisch Kampioen Mountainbike Marathon Koen Moreau

04 oktober 2020

10u04 0 Oordegem De uit Erpe afkomstige Stijn Van Boxstael (34) kroonde zich zaterdag tijdens het BK XCM in La Roche de sterkste in de categorie Elite3 op het parcours van 85,8 kilometer. Het levert de man, die woensdag net vader werd, meteen de titel van Belgisch Kampioen op.

Een bijzonder mooie prestatie en dat een jaar nadat Van Boxstael ‘down under’ van zich liet horen tijdens de Australische Crocodile Trophy voor mountainbikers. Dit jaar had hij een bijzonder goede reden om het dichter bij huis te zoeken. “Afgelopen woensdag ben ik vader geworden van Julian. Dat maakt de behaalde titel extra speciaal”, vertelt de renner van Ecoproject Crabbe-Beulens MTB racing.

Het vaderschap gaf Van Boxstael duidelijk vleugels tijdens deze - omwille van COVID-19 uitgestelde - wedstrijd. Eenvoudig was het parcours nochtans niet. “Het werd een zeer lastige wedstrijd, want net zoals de voorbije week waren de weergoden ons niet gunstig gezind en werd het parcours - goed voor 85,5km en 2800 hoogtemeters - door de regen nog lastiger. “

Toch kroonde Van Boxstael zich na een sterke wedstrijd tot Belgisch kampioen in de categorie Elite3. Hij werd achtste algemeen. “Het was een mooie strijd. Na de startklim zat ik mee in een kopgroep van drie. Nadien viel dit groepje ook uit elkaar en was het een strijd van man tegen man.” Van Boxstael was een hele tijd op achtervolgen aangewezen, maar kon het verschil beperken van 20 seconden tot maximum 1 minuut 15 seconden.

“Ik bleef echter doorzetten en slaagde er op 20km van de aankomst in om de kloof te dichten, de koppositie over te nemen, weg te rijden en als achtste van alle deelnemers en met grote voorsprong als eerste van mijn reeks over de streep te komen.” Een formidabele prestatie die meteen werd opgedragen aan de kleine Julian.