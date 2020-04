Ook eerste COVID-19 besmettingen in

wzc Prieelshof Oordegem en

Sint-Vincentius Aaigem Koen Moreau

04 april 2020

13u06 482 Lede Ondanks de bijzonder strenge regels testen meer en meer mensen positief op het coronavirus. Zo ook in woonzorgcentra Prieelshof in Oordegem en Sint-Vincentius in Aaigem. “We hebben het nog lang kunnen tegen houden”, vertelt directeur van Prieelshof Els Suys. Andere woonzorgcentra in de regio blijven voorlopig gespaard, maar testen intensief en houden zich klaar.

In woonzorgcentrum Residentie Prieelshof in Oordegem testten vier bewoners positief, zonder dat ze enige symptomen vertoonden. “Ondanks dat niemand symptomen had, besloot een huisarts een patiënt te testen”, vertelt directeur Els Suys. Toen die test positief bleek, werden ook de buren getest. “En dat leverde nog drie bijkomende positieve testen op. Opnieuw bij mensen die geen enkel symptoom vertonen.”

De betrokken bewoners werden overgebracht naar de afdeling kortverblijf, het personeel neemt daar nog strengere maatregelen en houdt de betrokkenen nog beter in de gaten. “We willen absoluut vermijden dat anderen besmet raken, maar bij mijn weten zal elk rustoord straks besmette bewoners hebben als ze veel testen uitvoeren. We hebben het in elk geval lang kunnen tegen houden”, meent Suys. Samen met de hoofdverpleegkundigen bracht zij de familie van de 150 bewoners telefonisch op de hoogte.

Dit is geen leuk nieuws, maar het hoeft helemaal niet dramatisch te zijn. We kiezen er ook bewust voor om transparant te communiceren David Larmuseau, directeur Sint-Vincentius

Een ander rustoord waar bewoners positief testten is Sint-Vincentius in Aaigem. “Vrijdag hadden we twee positieve bewoners en zaterdag, waren dat er al vijf”, vertelt directeur David Larmuseau. Net als in Oordegem werd een noodplan geactiveerd. “De bewoners werden afgezonderd naar een vrijgemaakte locatie en we hebben de familieleden allemaal een brief gestuurd. Dit is geen leuk nieuws, maar het hoeft helemaal niet dramatisch te zijn. We kiezen er ook bewust voor om transparant te communiceren.”

Ariadne

Op 15 maart raakte al bekend dat in het psychiatrisch ziekenhuis Ariadne in Lede een bewoner van de geriatrische afdeling besmet raakte. “We vermoeden dat die persoon het virus meebracht na een verblijf in een algemeen ziekenhuis”, vertelt directeur Marc Vandergraesen. De patiënt stelt het intussen goed. “En de zeven personeelsleden - waaronder een arts - van de betrokken afdeling die eveneens besmet raakten, zijn intussen bijna allemaal hersteld.”

Nieuwe positieve testen zijn er (nog) niet in het psychiatrisch ziekenhuis. Vandaag worden wel twee personen die negatief testten maar symptomen vertonen, extra in de gaten gehouden. “We zijn de mensen dan ook dankbaar voor de maskers en beschermkledij die ze leverden. Dankzij onze eigen wasserij kunnen we die voortdurend in roulement houden. Vandaag is er enkel nog een tekort aan overschorten.”

Voorlopig testte bij ons niemand positief, maar ook wij staan klaar met een isolatieafdeling en een speciaal corona-verpleegteam Geert Hermans, directeur wzc Meredal

Voorlopig gespaard

WZC Avondzon in Erpe, WZC Meredal in Mere en WZC Markizaat in Lede blijven voorlopig gespaard. “Voorlopig testte bij ons niemand positief. Maar ook wij zijn klaar met een isolatieafdeling en speciaal corona-verpleegteam”, vertelt directeur Geert Hermans van Meredal. “Ook wij zijn klaar, maar we houden voorlopig nog hout vast”, vult OCMW-voorzitter Geertrui Van de Velde (CD&V) van Lede aan. Dat is ook de boodschap van directeur Katrien Thysebaert van WZC Avondzon in Erpe. “We testen heel intensief en zijn voorbereid om correct te reageren zodra iemand positief test op COVID-19.”

Scenario’s zoals in Woonzorgcentrum Molenkouter in Wichelen - waar vrijdag al zeven overlijdens te betreuren vielen - en woonzorgcentra Sint-Anna in Haaltert - waar verschillende bewoners en personeelsleden positief testten en een oproep naar extra personeel werd gedaan - zijn er voorlopig niet in Erpe-Mere of Lede. Sinds zaterdag worden wel steeds meer testen afgenomen waardoor er sneller kan ingegrepen worden.