Onwettige basis voor stopzetting project assistentiewoning: bestuur moet huiswerk opnieuw maken KOEN MOREAU

28 juni 2019

14u37 6 Lede Het gemeentebestuur van Lede moet een nieuwe beslissing nemen omtrent de bouw van 48 serviceflats op de site van het oude rustoord Villa Letha. De nieuwe meerderheidspartijen CD&V, Groen en De Coöperatie beslisten die plannen definitief te begraven, maar dat gebeurde niet op een wettige manier.

De beslissing om alle plannen en eerdere investeringen voor de bouw van assistentiewoningen op de site Villa Letha te stoppen, werd in maart al zwaar op de korrel genomen door oppositiepartijen Open Lede, LVZ en N-VA. Die laatste noemde de beslissing “antisociaal”, “een gemiste kans” en diende klacht in bij de gouverneur. “De doorslaggevende nota, die door de burgemeester persoonlijk besteld werd om het door de gewezen liberale coalitiepartner gesteunde dossier te torpederen, ontbrak in het dossier en dat is ontoelaatbaar”, klonk het meteen na de gemeenteraad van maart.

Nota essentieel

De partij krijgt deels gelijk van de gouverneur. Die oordeelt dat de nota inderdaad essentieel was om een gefundeerde beslissing te nemen en vernietigt het standpunt dat de meerderheid in maart nam. Gevolg is dat de beslissing om niet verder in te zetten op de bouw van 48 assistentiewoningen opnieuw moet worden genomen. Een formaliteit waarvan de uitkomst nu al vast ligt.

De argumenten van de oppositiepartijen maakten destijds weinig indruk en ook de gouverneur noemt zich onbevoegd in de politieke beslissing. De beslissing van de gouverneur over de onwettige basis waarop de beslissing tot stand kwam, handelt dan ook louter over een ‘procedurefout’.

Minder arrogant

“In elk geval zullen we al onze argumenten hernemen en hopen we dat er eindelijk een antwoord komt omtrent het sociaal beleid dat dit bestuur de komende jaren dan wel wil voeren”, stelt N-VA-fractieleider An Van Wesemael. Partijgenoot en gemeenteraadslid Jan Lievens vult aan te hopen “dat de meerderheid minder arrogant wordt, open staat voor constructieve opmerkingen en haar machtspositie niet langer misbruikt om het informeren van raadsleden en bevolking te bemoeilijken.”

We hebben het er donderdag over gehad in de commissie patrimonium en daar is ons door de sociale huisvestingsmaatschappijen afgeraden om met assistentiewoningen te beginnen Burgemeester Roland Uyttendaele (CD&V)

Burgemeester Roland Uyttendaele (CD&V) is niet onder de indruk. “We hebben het er donderdag nog over gehad in de commissie patrimonium en daar is ons door de sociale huisvestingsmaatschappijen nogmaals afgeraden met assistentiewoningen te beginnen”, reageert die. De man wijst er ook op dat bestaande flats in Oordegem niet ingevuld raken. “We zullen onze beslissing dan ook gewoon opnieuw bekrachtigen”, besluit hij.