Onkruid en mos op de stoep? Veilig voetpad is ook verantwoordelijkheid van voetganger Koen Moreau

03 mei 2020

11u20 0 Lede Een veilig voetpad is niet alleen de verantwoordelijkheid van de aanpalende bewoners. Dat blijkt uit het antwoord dat schepen van Openbare Werken Robert De Mulder (CD&V) gaf op de vraag van oppositieraadslid Stijn Droessaert (N-VA). Die vroeg wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van de stoep.

Algemeen geldend is dat de aanpalende bewoners de voetpaden onkruid-, mos-, sneeuw- en ijsvrij moeten houden. Dat onkruidvrij houden is echter geen sinecure. “Vroeger sproeiden wij tweemaal per jaar de voetpaden, maar door het verbod op sproeimiddelen kunnen we dat niet meer doen”, aldus de schepen. Alternatieve oplossingen blijken evenmin een succes. “We hebben al een aantal zaken geprobeerd, maar de gewenste effecten blijven uit.”

De Mulder rekent dus op de aanpalende bewoners. “Zij zijn verantwoordelijk voor de veilige begaanbaarheid van voetpaden.” Al is dat niet absoluut. “Volgens de rechtspraak moet een voetganger echter zelf de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen. Indien hij dat niet doet, kan hij zelf aansprakelijk worden gesteld. Dit is toch belangrijk om weten”, geeft de man nog mee.

Wie gevaarlijke situaties opmerkt, kan die wel steeds melden bij gemeentediensten. “Zij zullen dan de nodige stappen ondernemen.”