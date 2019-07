Ongevallen met (brom)fietsers in Broeder De Saedeleerstraat en Bellaertstraat

KOEN MOREAU

08 juli 2019

16u29 0 Lede Het voorbije weekend geraakte tot tweemaal toe een (brom)fietser gewond bij een ongeval in Lede. In Wanzele pleegde een bestuurder vluchtmisdrijf.

Zaterdagavond was er omstreeks 18 uur een botsing tussen een auto en een bromfiets in de Broeder De Saedeleerstraat. De bromfietser geraakte daarbij licht gewond. Zondagochtend geraakte rond 8.30 uur in de Bellaertstraat een fietser gewond na een val. Daarbij waren geen andere voertuigen betrokken. De fietser werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Vrijdag werd in de Billegemstraat in Wanzele een betonnen voorwerp aangereden en beschadigd. De aanrijder nam de vlucht.