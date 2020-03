Ongeplande brand- en evacuatieoefening op Vrije Lagere School Wonderster door defecte alarmcentrale Koen Moreau

05 maart 2020

16u22 2 Lede Op de Vrije Lagere School Stella Matutina Wonderster Lede werd donderdagochtend omstreeks 10.30 uur het brandalarm geactiveerd.

Aangezien niet meteen duidelijk was wat er aan de hand was, werden een zeshonderdtal leerlingen meteen geëvacueerd. Ook de hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse.

“Door een defect in de brandcentrale was er donderdag inderdaad een onvoorziene brandoefening”, aldus de school. Alles verliep vlot. “Dankzij het regelmatig oefenen was iedereen heel snel geëvacueerd. We zijn in elk geval zeer tevreden over het snelle optreden van de hulpdiensten en het helpen oplossen van het defect.”