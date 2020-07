Ondernemende Jana (19) verlaat school en start meteen (web)winkel Koen Moreau

24 juli 2020

07u14 0 Lede De familie Govaert uit Lede heeft het ondernemen duidelijk in het bloed. Direct nadat dochter Jana de deur van de Sint-Jozefschool voor het laatst toetrok na haar opleiding Retail Management en Visual Merchandising start ze alvast haar eigen zaak Aurora.

“De studies die ik volgde hebben tot doel als zelfstandige te starten en omdat onze leeronderneming met juwelenverkoop zo leuk was, besloot ik meteen iets gelijkaardig te starten”, vertelt ze. Fulltime is dat nog niet. “Ik begin voorzichtig met een webwinkel, combineer dat voorlopig met een vakantiejob en ben werkzoekend.”

Direct volledig op eigen benen staan, zit er voorlopig nog niet in. “Ik heb wel goede voorbeelden aangezien mijn grootouders Marnix en Marleen jarenlang het Fijnproevertje in Wanzele openhielden en mijn ouders Johny en Lydie lange tijd een kaaswinkel en melkronde in Lede hadden, maar eerst wil ik graag nog extra ervaring opdoen.”

Meer info:

www.aurora-jewels.be

Facebook Aurora-jewels