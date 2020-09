Ondergrondse garage nieuw politiehuis even onder water: “We weten meteen wat nog moet bijgestuurd worden” Koen Moreau

26 september 2020

15u45 5 Lede De bezoekers die zaterdagnamiddag genoten van de rondleidingen in het gloednieuwe politiehuis op de grens van Lede met Erpe-Mere kregen er een attractie bij.

Door de hevige regenval liep de ondergrondse garage - waar de lage voertuigen, (elektrische) fietsen en moto’s geparkeerd staan – onder water. “Vooraan het gebouw zijn twee grote wateropslagtanks van 20.000 liter voor onze toiletten, maar die kwamen volledig vol te staan en blijkbaar is de overloop naar de vlakbij gelegen gracht te beperkt”, vertelt hoofdcommissaris Luk Lacaeyse.

De dompelpompen in de garage leken het even moeilijk te hebben de watertoevoer weg te pompen waardoor ook de brandweer ter plaatse kwam. “Zij moesten niets pompen, maar we weten meteen waar nog moet bijgestuurd worden. “, aldus Lacaeyse. Het gebouw moet nog opgeleverd worden. “Net daarom is het nu interessant om de kinderziektes en gebreken te ontdekken.”