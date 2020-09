Ondanks beslissing Aalst, Denderleeuw en Ninove: carnaval 2021 in Lede (nog) niet afgeschaft Koen Moreau

25 september 2020

10u32 0 Lede De voorbije weken regende het afgelastingen van carnavalsstoeten in 2021. Een dergelijke beslissing is er in Lede niet.

Op zondag 21 februari 2021, dat is de laatste zondag van de krokusvakantie en direct na de traditionele Aalsterse carnavalsperiode, zullen de carnavalisten in Lede in principe toch carnaval mogen vieren. De beslissing die daaromtrent genomen werd in augustus blijft voorlopig overeind.

Lede volgt voorlopig dus niet de beslissingen van Aalst, Denderleeuw en Ninove waar carnaval 2021 al werd afgelast. “We hebben tijdens de laatste vergadering van het feestcomité beslist de stoet voor te bereiden in de hoop dat deze ook effectief kan doorgaan”, vertelt schepen van Feestelijkheden Elke Meganck (CD&V).

Geen ‘echte’ stoet

Verkiezingen komen er niet. Prins wordt Eddy De Wilde en Sylvia Matthijs wordt Miss Bette. Een echte carnavalsstoet wordt het nochtans niet. “We zullen afwijkend met slechts twee categorieën werken en er is nog niet beslist of groepen uit andere gemeenten mogen deelnemen.”

De kans bestaat dat na de afschaffing in zowat elk carnaval minnende stad en gemeente in de buurt nogal wat carnavalisten het Leedse feestje willen gebruiken om toch nog een beetje carnaval te vieren. “Februari is nog ver en alles blijft onder voorbehoud van de federale en lokale coronamaatregelen die op dat moment van toepassing zijn”, houdt Meganck alvast een slag om de arm.