Olmendreefrede klinkt op Europese 'Dag van de Buren’: “Nog even applaudisseren en dan kunnen we ons straatfeest beginnen plannen” Koen Moreau

28 mei 2020

16u05 0 Lede Het dagelijkse ‘acht uur’-applaus voor de zorg deed de buren van de Olmendreefrede in Lede dichter naar elkaar toegroeien. Vrijdagavond klinken ze op de Europese ‘Dag van de Buren’ en er zijn al plannen voor een straatfeest.

“Er was wel een goed contact met de naaste buren en we zegden wel goedendag tegen verdere buren, maar nu leerden we elkaar pas écht kennen”, vertelt Guy Van Vaerenbergh. De man richtte een levendig Whatsapp-groepje voor de buurt op en stond mee aan de wieg van een heuse buren-wandel- en fietszoektocht. Buurmeisjes Lauren en Farah bakten een regenboogtaart en Stef (12), Lauren (12), Jules (13) en Gabriël (15) kregen dankzij de buurt toch aandacht voor hun verjaardag met krijttekeningen op straat, een luide ‘Happy Birthday’ en een verrassingsdoos vol ballonnen, confetti en Kidibul.

Vier verpleegsters

‘Beter een goede buur dan een verre vriend’ is in coronatijden een heel correct gezegde. Pas na een poos ontdekte de buurt dat in hun midden ook vier verpleegsters aanwezig waren. “Dat maakte ons applaus nog persoonlijker.” Nu de maatregelen versoepelen en het ietwat normale leven herneemt, zal het dagelijks applaus stilaan verdwijnen. “Maar vrijdagavond gaan we sowieso nog - elk voor zijn eigen deur - klinken op de ‘Dag van de Buren’ en ook de eerste plannen voor een straatfeest zijn al in de maak”, geeft Guy nog mee.