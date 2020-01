Oliesporen en loze brandalarmen bezorgen brandweer werk Koen Moreau

08 januari 2020

16u44 0 Lede De brandweer moest woensdag oliesporen ruimen in Oordegem en op de E40 tussen Aalst en Merelbeke. In Lede en Ottergem kwam de brandweer ter plaatse na een loos brandalarm.

Een eerste oliespoor werd rond 13 uur opgemerkt in de Speurstraat in Oordegem. Over een afstand van ongeveer 100 meter lag een flinke portie mazout uitgesmeerd. Ongeveer gelijktijdig was er een brandoproep vanuit de Gerry Heldenberghlaan in Lede. Dat bleek gelukkig loos alarm.

In de vooravond werd de brandweer nog opgeroepen om olie van de autosnelweg richting Gent tussen Aalst en Merelbeke te ruimen, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig. Tot slot was er ook nog een loos brandalarm in Ottergem.