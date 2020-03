Nood aan mondmaskers: "Haal alsjeblieft je naaimachine boven” Koen Moreau

17 maart 2020

09u40 12 Lede Verpleegkundigen en verzorgenden uit de regio raken nauwelijks nog aan mondmaskers. Ze lanceren een warme oproep om mondmaskers te maken.

“In tijden van oorlog is een steen kunnen gooien beter dan geen steen”, valt te horen bij thuisverpleging Nadia D’Haes uit Smetlede. Haar team bestaat uit zeven verpleegkundigen en haar voorraad slinkt zienderogen. “Bij onze groothandel wordt gerantsoeneerd. Men raadt ons aan elke dag de speciale FP2-maskers te wisselen omdat het covid-19 virus maximum 24 uur zou overleven op dood materiaal.”

Het is duidelijk dat extra materiaal welkom is. Intussen circuleren op internet heel wat patronen en tips om zelf mondmaskers te maken. “Wij willen die zelfgemaakte maskers graag verzamelen voor onze verpleegkundigen en collega’s. Alle beetjes helpen.” Zelfgemaakte mondmaskers kunnen binnengebracht worden in de Kapellenhoek 30 in Smetlede.

Voor de goede orde: om corona tegen te houden heb je een speciaal type masker (ffp2 en ffp3) nodig. De zelfgemaakte maskers vallen niet onder die categorie, maar bieden wel primaire bescherming. “Wie thuis nog ffp2 en ffp3 maskers heeft liggen en er een paar kan missen, mag die natuurlijk ook altijd bezorgen.”

De Beringse hobbynaaister Liesje Frison maakte alvast een patroon: “Meer dan wat stof, elastieken of lint en een stuk ijzerdraad om een neusklem te voorzien heb je eigenlijk niet nodig. Belangrijk is wel dat de stof gewassen kan worden. In principe kan zelfs stof van oude t-shirts dienen voor een masker. Belangrijk is dat de naden goed sluiten en dat mond en neus goed zijn afgesloten. Is dit alternatief systeem 100 procent veilig? Nee, maar de kans op besmetting wordt erdoor wel verlaagd, en dat is altijd positief.”

Lees ook: Heeft het zin om een zelfgemaakt mondmasker te dragen?