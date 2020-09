Nissan Pathfinder Jeep op klaarlichte dag gestolen langs Grote Steenweg Koen Moreau

22 september 2020

21u29 0 Oordegem In de Pontweg in Oordegem werd dinsdagavond een grijsgroene Nissan Pathfinder Jeep gestolen.

De diefstal gebeurde op de oprit van een woning in de landbouwwegel tussen de Grote Steenweg en Smetlede ter hoogte van garage Kennof en het benzinestation Gabriels. De eigenaars doen een oproep naar wie iets verdacht zag in de buurt of wie de jeep met nummerplaat RSL 313 opmerkte. Wie meer weet, kan tijdens de kantooruren vrijblijvend contact opnemen met de lokale politie van Erpe-Mere/Lede 053/60.18.18. Wie de jeep opmerkt verwittigt best meteen het noodnummer 101.