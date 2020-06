Nieuwe uitbater opent maandag café De Revue met hondenschool: “Eindelijk. Al sinds 15 maart aan het wachten.” Koen Moreau

05 juni 2020

14u52 6 Oordegem Maandag 8 juni om 9 uur, een uur eerder dan het voorziene openingsuur, gooit Wendy Schepens (42) de deuren open van café De Revue langs de Grote Steenweg in Oordegem open. “Ik had mijn werk als verzorgende opgezegd om hier op 15 maart aan de slag te gaan, maar toen kwam corona.”

Eindelijk kan Wendy Schepens, huidig regerend Miss Bette en lid van carnavalsgroep LKV D’Au Mollekes, haar droom waarmaken. “Ik ben steeds in de voetsporen van mijn zus Vicky getreden en belandde zo in de zorgsector, maar dat was eigenlijk nooit helemaal mijn ding”, vertelt ze.

Net voor corona losbarstte zegde ik mijn werk op Wendy Schepens

Toen haar stamcafé De Revue vlakbij het Sport.Vlaanderen Putbos Stadion en Stal Fonck in Oordegem over te nemen stond, twijfelde ze niet. “Ik heb mijn werk in het ASZ in Aalst opgezegd, heb mijn opzegtermijn uitgedaan en heb nadien hier nog even in Residentie Prieelshof in Oordegem gewerkt.” Bedoeling was vanaf 15 maart even mee te draaien en de zaak vanaf 1 april op eigen houtje, met de steun van partner Michael Van Impe (46) na diens werkuren en dochter Amber (19), over te nemen.

Nieuwe keuken

Helaas kwam toen corona en kon niets doorgaan. “Eerst hebben we geprofiteerd van de sluiting om alles grondig op te frissen en een gloednieuwe keuken te installeren, maar hoe langer het duurde hoe onzekerder ik werd.” Gelukkig heeft Michael vast werk. “Maar het wordt toch spannend als je na een zware investering geen return krijgt en niet weet waar je aan toe bent.”

Ik start maandag een uurtje vroeger zodat ik de eerste ben Wendy Schepens

De toegelaten opening is dan ook zeer welkom. “Ik sta echt te popelen en open maandag al om 9 uur. Dat is een uurtje vroeger, maar ik wil de eerste zijn”, lacht Wendy. Om te voorzien aan de veiligheidsvoorschriften werd de biljart wel uit het café weggehaald. “Anders is hier echt te weinig plaats.” Door die ingreep kunnen binnen 32 mensen zitten. “En buiten voorzien we een terras en komen ook nog twee petanqueterreinen.”

Pasta aan huis

Voldoende plaats om ook de nieuwe keuken te openen. “Voortaan kan je hier spaghetti, pizzabaguettes, gefrituurde hapjes, croques en pastabekers krijgen. Die laatste leveren we op weekdagen na 18 uur ook aan huis, want we weten niet wat de toekomst zal brengen.” De schrik zit er duidelijk in. “Voor je het weet is er in september opnieuw een verplichte sluiting. Daarom start ik hier meteen zeven dagen op zeven. Dat wordt op de tanden bijten, maar ik heb het er voor over.”

Hopelijk komt er in september geen nieuwe sluiting.

Eveneens klaar voor gebruik: een hondenweide. “Naast het café hebben we de weide omgevormd tot een hondenweide met tal van materiaal voor hondenschool United Dogs Lede, waar onder meer mijn zus aan de slag is. Die eerste trainingen waren alvast een succes.”

Café De Revue, Grote Steenweg 294, Oordegem. Alle dagen geopend vanaf 10 uur.