Nieuwe start en nieuwe uitbater voor feestzaal Intermezzo Koen Moreau

26 januari 2020

11u12 0 Lede Aalstenaar René De Ridder is het nieuwe gezicht van Feestzaal en Congrescentrum Intermezzo in de Kasteeldreef in Lede. Hij gaf de zaak, die net 20 jaar bestaat, tijdens de winter een grondige facelift.

“De grote feestzaal en vergaderruimtes kregen een volledige opknapbeurt en in de lente wordt ook het terras nog onderhanden genomen. Later volgt ook de concertzaal op de eerste verdieping” vertelt de man die na een loopbaan in de verzekeringssector en een opleiding tot kok in avondschool eerder al vijf jaar werkte in de Montil in Affligem.

Met een capaciteit van 150 plaatsen in de feestzaal en een concertzaal met 300 zitjes wordt Intermezzo een uitdaging. “Maar ik kan op een gedreven, professioneel en kwaliteitsvol team rekenen”, geeft hij alvast mee. Met dat team wil De Ridder ook eigen events op poten zetten. “Zo organiseren we een communie- en paasbrunch op zondag 12 april en donderdag 21 mei waaraan verschillende families kunnen deelnemen.”

Later zal Intermezzo ook nog instaan voor de organisatie van winetastings, kookinitiaties en dansnamiddagen. “En dat is allemaal nog maar het begin”, knipoogt de nieuwe uitbater.

Meer weten over Feestzaal Intermezzo: https://intermezzo-lede.be of 053/800 700.