Nieuwe single voor charmezanger Chris Moran: "Daarom zeg ik neen” Koen Moreau

08 oktober 2019

18u35 6 Lede Ledenaar en charmezanger Chris Moran lanceert een nieuwe single. Binnenkort staat hij ook samen met Dean Megano op de planken ten voordele van de speelpleinwerking voor mindervaliden.

Nadat Chris Moreels in 2016 als Chris Moran rustig van start ging, gaat het tegenwoordig sneller. “Ik laat nog alle dagen mijn droom in vervulling gaan”, vertelt de symathieke Ledenaar. Net lanceerde hij de nieuwe single ‘Daarom zeg ik neen’ over een mislukte vakantieliefde.

Daarnaast staat ook een groot live concert op stapel op zaterdag 30 november om 19 uur in de Sint-Annazaal, Roklijf 22, in Aalst. “Samen met Dean Megano bouwen we een stevig feestje en zamelen we geld in voor de speelpleinwerking voor mindervaliden.” Dat concert zal vonken geven. “We worden begeleid door de Bounce Big Band, er komt gastoptredens van Oliver Smeyers en Ron Van Praag neemt de presentatie op zich.”

Een toegangskaart kost 15 euro. Voor een VIP-kaart betaal je 40 euro.

Bestellen kan via 0468/24.74.84 of www.facebook.com/megenomoran.