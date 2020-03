Nieuwe programma’s op Radio Lede: 'Lee in Lockdown' en 'Radio SMC’ Koen Moreau

19 maart 2020

07u46 0 Lede Met enkele nieuwe dagelijkse programma’s wil de lokale internetradio Radio Lede de coronaperiode iets aangenamer maken.

“Het gaat om twee verzoekplatenprogramma’s”, vertelt hoofdredacteur Ralph Iliano. Eerst is ‘Lee in lockdown’. “Daarin kunnen Ledenaars van maandag tot en met zaterdag om 18 uur een verzoekje doen, een boodschap omroepen of een zelf ingelezen boodschap laten horen.” Boodschappen bezorgen kan via 053/28.07.61.

Tweede programma richt zich op middelbare scholieren en krijgt Arnout Willockx, leraar aan het Stella Matutinacollege van Lede, aan de knoppen. “Ook hier kunnen de leerlingen en hun ouders via onze website en vervolgens via onze radio met elkaar in contact blijven.” Radio SMC wordt van maandag tot en met zaterdag uitgezonden om 12 uur ‘s middags.

Eerder besliste Radio Lede al om gezien de coronacrisis gratis zendtijd te schenken aan door de coronacrisis getroffen ondernemers.

Meer over en luisteren naar Radio Lede: www.radiolede.be.