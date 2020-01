Nieuwe beloftevolle Leedse rockgroep organiseert zelf eerste optreden: gratis rockfestival met indrukwekkende lichtshow Koen Moreau

27 januari 2020

12u39 0 Lede Vijf muzikanten uit Lede hebben elkaar gevonden in een nieuw muzikaal rockproject. Jan Brantegem (39), Stef Hofman (27), Alexandru Ardean (31), Tomas Korte (38) en Tom Van Herrewegen (26) brengen als ‘Devonport band’ zelfgeschreven rock, blues en grungeachtige muziek die smaakt naar meer. Als kennismaking met het grote publiek pakken ze voor hun allereerste optreden zaterdag meteen groot uit.

“Op zaterdag 1 februari pakken voor ons allereerste optreden meteen groot uit in GC De Volkskring”, vertelt zanger Jan. De groep huurde meteen GC De Volkskring af en organiseert een gratis rockfestival. Daarbij werd niet op een cent gekeken. “We willen meteen opvallen en zorgen voor een lichtshow die je ook in de Ancienne Belgique mag verwachten.”

Het is Jan, Stef, Alex, Tomas en Tom dan ook menens. Na verschillende andere muzikale projecten mikken ze nu hoog. Ondanks dat drie bandleden afkomstig zijn uit of een verleden hebben bij de Leedse coverband Nox stopt daar elke gelijkenis. “Bij ons geen covers, maar enkel eigen zelfgeschreven nummers”, klinkt het duidelijk.

Zelfgeschreven nummers

Een belangrijke troef om Tomas te overtuigen de gitaar van de haak te nemen. “Na 17 jaar dezelfde covers te spelen, was ik het bij Nox een beetje beu. Ik miste de creativiteit. Dit is iets helemaal anders en zoveel leuker”, vertelt hij. Eveneens aan boord van de gekende rockformatie Nox: Stef Hofman. “Sinds ik drie jaar geleden de plaats van Tomas in nam, ging het daar wel beter. Toch is het best leuk nu samen op de planken te staan”, knipoogt die.

Zuiver Leeds is de ‘Devonport band’ - genoemd naar een goed klinkende Australische haven - evenmin. “We hebben versterking gekregen uit Oordegem, maar Alex is dan ook een bijzonder goede drummer”, lacht basgitarist Tom. Gedreven door 90's grunge, garage- en hardrock fabriceerde het kwintet al tien sterke nummers die bijzonder meeslepend zijn. “Onze demo’s ‘’Natural High’ en ‘Never back again’ zijn in elk geval de perfecte ijsbrekers om de voordeur keihard in te trappen. We hopen - en hebben ook de ambitie - om na dit optreden nog heel veel te spelen op festivals dichtbij en veraf.”

Even in afzondering

Om hun allereerste optreden optimaal voor te bereiden huurden ze nog twee dagen de Sint-Martinuszaal in Oordegem af. “We hebben al immens veel gerepeteerd, onder meer in het zolderkamertje achter verzekeringen Omna in de Kasteeldreef, maar stonden nog nooit in formatie op een podium.” Om te vermijden dat de eerste ‘try out’ een niet of slecht voorbereide ervaring wordt, zonderen de vijf zich nog enkele dagen af zodat ze op zaterdag 1 februari kunnen knallen.

Dat doen ze overigens niet alleen. In hun voorprogramma staat om 20 uur de Leedse groep Humo’s Rock Rally Finalist 2016 Milpool en om 21 uur de Melting Mallows, finalist van De Nieuwe Lichting 2019, uit Mechelen. Na de hoofdact door ‘Devonport Band’ om 22 uur volgt nog een stevige afterparty. “En het allerbelangrijkste: de toegang tot GC De Volkskring is volledig gratis en iedereen is welkom.”