Nieuwe autopomp voor brandweerpost Lede Koen Moreau

10 januari 2020

15u38 0 Lede De vrijwilligers van brandweerpost Lede krijgen binnenkort een gloednieuwe autopomp.

In de geplande investeringen van de Hulpverleningzone Zuid-Oost is voor 2021 de aankoop opgenomen van een nieuwe autopomp voor brandweerpost Lede. Op die manier blijven de pompiers van Lede beschikken over degelijk materiaal dat bovendien identiek is als dat in de verschillende brandweerposten van de hulpverleningszone.