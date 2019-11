Nieuw samengesteld feestcomité wil fouten uit verleden rechtzetten: “Maar het blijft diefstal en het verdwenen geld moet terugkomen” Koen Moreau

22 november 2019

17u12 0 Lede Er is een oplossing in de maak voor het verdwenen geld van het vorige gemeentelijke feestcomité van Lede. “Huidig voorzitter Jef Lemmens wil via het nieuwe feestcomité de verdwenen gelden voorschieten tot het bedrag, waarvan geweten is dat het verdwenen is, volledig is terugbetaald”, vertelt schepen Elke Meganck (CD&V).

Huidig feestcomitévoorzitter Jef Lemmens wil vooral vooruit kijken. “Er zijn fouten gemaakt in het verleden en die moeten rechtgezet worden. Alleen is daar geen politiek circus voor nodig. Onze carnavalisten verdienen beter”, benadrukt de man. Zelf wil hij het nog steeds niet over diefstal hebben.

Fout of diefstal?

“Toen ik het voorzitterschap over nam, ontdekte ik een tekort van enkele duizenden euro’s dat overgedragen werd uit de voorgaande jaren”, vertelt hij. Intussen is duidelijk dat het tekort afkomstig was van de toenmalige penningmeester. Die gebruikte de kas om tijdelijk een totaal van ongeveer 4.000 euro te lenen, maar slaagde er niet in om terug te betalen. “Die intentie was er wel, want alles was netjes op papier bijgehouden”, aldus iemand die het dossier van dichtbij volgt.

De beslissing van die penningmeester was fout en moet worden rechtgezet. Daarover is zowat iedereen het eens. Ook schepen Meganck is formeel. “Er zijn gelden ontvreemd. Dat is en blijft diefstal. We zullen er dan ook alles aan doen om dat geld te recupereren en vermoeden dat – gezien de omstandigheden – een iets zachtere aanpak hierbij meer succes zal hebben.” Jef Lemmens past graag bij. “Het gaat uiteindelijk om gemeenschapsgeld en daarvan wil ik het nieuw feestcomité overtuigen om als tussenoplossing het bedrag tijdelijk voor te schieten. De fouten uit het verleden zijn wat ze zijn, maar vandaag is er wel controle en kan dit niet meer gebeuren. Dat is het belangrijkste”, aldus de man.

Indien anderen ook geprofiteerd hebben, zullen we ook daar het geld terug eisen. Schepen Elke Meganck (CD&V)

Een bijzonder mooi gebaar van het nieuwe feestcomité. Of dat de volledige put zal dempen, is onduidelijk. Bij het nazicht van de boekhouding bleek dat er tal van inkomsten en uitgaven niet gedocumenteerd waren. Vraag is dus of het door de penningmeester bijgehouden ‘gebruikte’ of ‘geleende’ geld het enige verdwenen kapitaal is. Dat achterhalen wordt aartsmoeilijk zo niet onmogelijk. “Maar toch gaan we ook dat aan de hand van steekproeven in verband met gemaakte kosten onderzoeken. Als andere mensen van de situatie geprofiteerd hebben om zich te verrijken en we dat kunnen aantonen, zal ook daar de terugbetaling geëist worden”, aldus schepen Meganck.

Van een doofpotoperatie is dus geen sprake. “En het is ook niet de bedoeling om mensen buiten schot te houden.” Dat is nochtans de grote schrik in carnavalsmiddens. Om die reden werd voor de start van de gemeenteraad actie gevoerd. “Vandaag wordt steeds naar één iemand gewezen, maar er waren nog anderen in de buurt van onze centen. Zij lijken de dans te ontspringen en dat kan en mag niet de bedoeling zijn”, aldus Hans Hanssens. Namen noemen wil niemand doen, maar de verdachtmakingen, vermoedens en wilde geruchten doen het nochtans stevig verankerde Leedse carnaval geen deugd. Benieuwd welke groep het tijdens de volgende stoet aandurft met de ganse historie de draak te steken…