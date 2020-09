Nieuw pompoenrecord voor Wouter De Wever van 711,5 kilogram goed voor eerste prijs in Utrecht Koen Moreau

27 september 2020

11u22 4 Wanzele Wanzelenaar Wouter De Wever behaalde tijdens de pompoenwedstrijd in Utrecht dit weekend de eerste prijs. Goed voor een cheque van 1.250 euro.

“De weegschaal gaf 711,5 kilogram aan en dat is meteen ook goed voor een persoonlijk record”, vertelt de man die al jaren pompoenen kweekt en daarmee geregeld in het buitenland in de prijzen valt. De zwaarst gekweekte pompoen is dit exemplaar overigens niet. In 2018 slaagde Wouter er in een pompoen van 754 kilogram te kweken. Helaas scheurde die open bij het oppakken voor transport naar een wedstrijd.

Pompoenen van dergelijke omvang kweken is overigens geen sinecure. “Mijn pompoenen kweek ik in een serre en via een druppelsysteem geef ik ze dagelijks tussen de 300 en 500 liter water. Ook het goedleggen van ranken en bloemen draagt bij tot een beter resultaat.” Om te eten of soep te maken zijn de pompoenen overigens niet geschikt. “Daarvoor zit er te weinig smaak in.” De winnende pompoenen blijven achter op de wedstrijdlocatie. Andere exemplaren verkopen kwekers meestal als decoratie voor Halloween aan onder meer pretparken.