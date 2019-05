Nieuw majorettekorps ‘Twirl in Motion’ al meteen naar EK in Venetië KOEN MOREAU

21 mei 2019

18u02 30 Lede Het gaat snel voor het pas opgerichte majorettekorps ‘Twirl in Motion’ uit Lede. In oktober mogen de acht meisjes aantreden tijdens het Europees Kampioenschap in Venentië.

Amper vijf maanden na hun start zetten de acht meisjes van het korps - allen tussen 12 en 22 jaar - het voorbije weekend een indrukwekkende prestatie neer tijdens de EK-selectiewedstrijd in Hoboken. Het team won de selectie van een 20-tal deelnemende korpsen na een indrukwekkend nummer op muziek van ‘The Great Gatsby’ en mag daardoor deelnemen aan het Europees Kampioenschap in oktober in Venetië.

“We hebben hard gewerkt en deze appreciatie is alvast een bijzonder mooie start”, vertelt coördinator Monika Van Gucht. Samen met haar partner, coach Rik De Troyer, verwelkomt ze nog steeds nieuwe twirlers. “Als beginnende vereniging zijn extra leden hartelijk welkom. Enige voorwaarde is minstens zes jaar zijn. Voorkennis is niet noodzakelijk. We trainen wekelijks op woensdagavond in de sporthal van Scheldewindeke van 20 tot 21.30 uur en tweewekelijks op zaterdagvoormiddag van 9.30 tot 12 uur in de sporthal van het domein Putbos van Sport.Vlaanderen langs de Grote Steenweg in Oordegem.” De vereniging wil eveneens een G-sportteam met mindervalide twirlers samenstellen.

Meer info via de Facebookpagina Twirl In Motion of bij Monika via 0485/36.70.08 of detroyervangucht@telenet.be.