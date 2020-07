Nieuw Jeugdhuis Bidong opent voor eerst de deuren met openlucht bar: “Op die manier hopen we toch nog wat geld in te zamelen” Koen Moreau

03 juli 2020

19u35 0 Lede Jonge- en iets minder jonge lui kunnen tot en met zaterdag 12 september elke vrijdag en zaterdagavond van 16 uur tot 01.00 uur terecht in Bar Bidong achter het voormalige jeugdhuis Leeuwerik aan sporthal De Ommegang in Lede. Daarmee kan de opvolger van Leeuwerik eindelijk van start gaan.

Een nieuw jeugdhuis starten en dan plots een coronacrisis in je nek krijgen. Dat overkwam Jules Vandenbussche, Basiel Adams en Stef Schelfhout. Begin dit jaar besloten ze een waardige opvolger te maken voor het failliet gegane jeugdhuis Leeuwerik. Dankzij de vzw Parochiale Werken mochten ze het leegstaande jeugdhuis hergebruiken en opknappen.

De offertes voor de renovatie van het jeugdhuis vallen dik tegen. We kunnen de extra inkomsten dus goed gebruiken. Stef Schelfhout

“Met veel enthousiasme en veel helpende handen hebben we meteen alles leeggemaakt, plannen gemaakt en aannemers gezocht”, vertelt Jules. Intussen zijn al heel wat offertes binnen. “En die vallen eerlijk gezegd serieus tegen. Onze ramingen lagen flink wat lager”, vult Stef aan. Extra financiële middelen zijn dus broodnodig. “Helaas zorgde de coronacrisis er voor dat we geen benefiet konden organiseren.”

Groen licht

Toen de jongeren hoorden van de versoepelde maatregelen bedachten ze prompt het idee om een zomerbar in te richten achter het – helaas nog steeds onbruikbare - gebouw. Pas sinds dinsdag kregen hun plannen groen licht van gemeente en brandweer. Andermaal werden de handen uit de mouwen gestoken om een container te vullen waarna een prachtige koer met 100 plaatsen – verspreid zoals het hoort –tevoorschijn kwam. “Daardoor waren we net op tijd klaar voor het eerste weekend.”

Met akoestische optredens, een bierplank, frituurhapjes, ijs en een unieke Bidong Cocktail zorgen we hier voor de perfecte zomeravonden. Jules Vandenbussche

Bar Bidong Bar daardoor elke vrijdag en zaterdagavond van 16 uur tot 01.00 uur geopend. “De toegang is gratis, iedereen is welkom en de prijs van een drankbonnetje is met 1,60 euro heel democratisch.” Het jeugdhuis kreeg wel een geluidslimiet van 80 decibel opgelegd en net als in alle horecazaken moet iedereen verplicht aan een tafeltje zitten. Dat wordt wel aangenaam. “Met akoestische optredens, een bierplank, frituurhapjes, ijs en een unieke Bidong Cocktail zorgen we hier voor de perfecte zomeravonden, een aangepaste rouwruimte voor oud-leden van Leeuwerik en hopelijk veel inkomsten”, knipoogt Jules.

