Nieuw gemeentelogo is grijs: “Niet partijgebonden en bovendien kostenbesparend” Koen Moreau

24 oktober 2019

17u14 0 Lede Vanaf 1 januari 2020 zijn de drie T’s en de blauwe achtergrond als gemeentelogo voor Lede verleden tijd. Het gemeentebestuur kiest voor een totaal nieuwe en veel soberdere ‘look’.

Of het te maken heeft met het verdwijnen van de liberale coalitiepartner is niet duidelijk, maar feit is dat het nieuwe gemeentelogo van Lede niet langer blauw kleurt. “Er werd gekozen voor grijs vanuit de optiek ‘less is more’. Die kleur is bovendien niet partijgebonden, kostenbesparend én ecologischer voor drukwerk”, motiveert de gemeente.

Het ontwerp is van de hand van Johan Vanbuel van Andromedia. “Ik was er snel uit om iets typografisch te maken. Lede bestaat misschien maar uit 4 letters, toch kan je daar heel wat mee aanvangen”, vertelt de man. Uiteindelijk plaatste Vanbuel de letters in een vierkant. “Zo heb je een sterk geheel en toon je de identiteit van Lede.” De omkadering met het grijze vierkant heeft eveneens een betekenis. “De gelijke zijden van het vierkant symboliseren de gelijkheid terwijl de koesterende omkadering symbool staat voor stabiliteit”, aldus de man.

Het nieuwe logo zal stelselmatig zijn intrek nemen op website, infoblad, vlaggen, wagenpark en briefwisseling.