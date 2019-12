Nieuw beleidsplan weinig verrassend, wel veel aandacht voor mobiliteit, klimaat, leefmilieu en senioren Koen Moreau

12 december 2019

19u26 2 Lede In een bijzonder lijvig document van 365 pagina’s licht de nieuwe meerderheid van CD&V, Groen en De Coöperatie haar beleidsvisie voor de komende jaren in Lede toe. Opvallend: veel inspanningen voor (fiets)mobiliteit, waterzuivering, en senioren. Even opvallend: geen woord over het masterplan voor een nieuw gemeentehuis of het leegstaand rustoord Villa Letha. Wellicht staat er dan ook nog heel wat verdoken gepland voor 2023, 2024 en 2025.

De actieplannen die de gemeente Lede in de nabije toekomst zal nemen, zijn opvallend groen geïnspireerd. Daarmee volgt de gemeente een algemene tendens in Vlaanderen, al zal de aanwezigheid van Groen in het nieuw samengesteld bestuur hierin ongetwijfeld ook een rol spelen.

In elk geval wil Lede zwaar inzetten op duurzame mobiliteit en klimaat. Dit gebeurt enerzijds door de heraanleg van de belangrijkste verkeersassen en schoolomgevingen – met extra aandacht voor fietsers – en anderzijds door volop in te zetten op trage wegen en fietsstraten.

Inspanningen voor mobiliteit

“In totaal voorzien we hiertoe 8 miljoen euro. Daarmee willen we onder meer zorgen voor : de aanleg van volwaardige fietspaden, de heraanleg van de Rossel-, Reymeers- en Molenbergstraat, Kluize en Hoging, alsook Oordegemdorp, de Broeder de Saedeleerstraat, Hoeksen en de inrichting van de Stationsweg als woonerf”, vertelt burgemeester Roland Uyttendaele (CD&V). “Verder komen er bijkomende fietsenstallingen en een mobipunt met deelwagens, deelfietsen en een oplaadpunt aan het station.”

Eveneens hoog op het prioriteitenlijstje: duurzame energie door zoveel mogelijk gemeentelijke gebouwen uit te rusten met zonnepanelen en de openbare verlichting te vervangen door LED-verlichting. Ook enkele bijzonder zware, grote en dure rioleringswerken voor de afkoppeling van vuil- en regenwater staan op stapel in Smetlede en op Oordegemdorp. Dat zal liefst 3,15 miljoen euro kosten. Voor de bouw van extra doorgangs- en noodwoningen door SOLVA in de Stationsstraat wordt 914.000 euro uitgetrokken.

Verkoop van gronden

Aangezien de gemeente financieel niet bijster goed bij kas zit, wordt wel heel wat patrimonium verkocht. Zo wordt een opbrengst van 4,5 miljoen euro verwacht door de verkoop van percelen in de Rammelstraat, Spoorstraat, Kerkevijverstraat, Kasteeldreef 50, Kleiweg, Heiplasstraat, Hoogstraat en KMO-zone Oordegem. Mogelijk worden hier reserves verzameld met het oog op de realisatie van de seniorenflats, het masterplan gemeentehuis en andere toekomstige initiatieven.

Andere zware financiële uitgaven staan (ogenschijnlijk) niet gepland. Voor heel wat prioritaire actieplannen lijkt voorlopig geen of een heel beperkt – voorbereidend - budget voorzien. Dat is onder meer het geval voor de bouw van seniorenflats naast het Woonzorgcentrum Markizaat en aanpalend dienstencentrum waarvoor slechts tweemaal 84.000 euro voorzien is.

Wel goed nieuws voor jonge gezinnen: de gemeente voorziet 200.000 euro om de speeltuin in het park van Mesen uit te breiden en de toestellen in zowel Papegem als Oordegem te vernieuwen.

De volledige plannen worden op donderdagavond 19 december tijdens de gemeenteraad besproken. Die start om 19.30 uur en is voor iedereen toegankelijk.