Nauwelijks klachten (geregistreerd) over gemeente en gemeentediensten KOEN MOREAU

23 juni 2019

09u45 3 Lede Slechts twee inwoners lieten vorig jaar een klacht registreren over de werking van de gemeente Lede en de gemeentediensten.

“Een bijzonder resultaat voor een ‘bedrijf’ met te weinig werkkrachten en 18.000 klanten”, stelde Peter Venneman van oppositiepartij Open Lede. De man vroeg zich luidop af of de dienstverlening zo perfect verloopt of de registratie van klachten zo slecht.

Gemeenteraadsvoorzitter Jo Maebe (Groen) antwoordde in naam van de meerderheid. “Het is een feit dat we uit klachten veel kunnen leren, maar inwoners kunnen vandaag al langs vijf manieren hun klachten, over concrete dossiers waarbij ze zelf betrokken zijn, kenbaar maken. Dit kan mondeling, per brief, via www.lede.be, via mail en per fax.”

Als via die kanalen jaarlijks gemiddeld slechts 1 à 2 klachten ingediend worden, lijkt het er op dat burgers zelf nog explicieter moeten eisen dat hun klacht als dusdanig geregistreerd wordt zodat met de opmerking in de toekomst wel degelijk rekening wordt gehouden.