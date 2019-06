Na verbod politiek nieuws weer welkom op Radio Lede: “Een groot misverstand” KOEN MOREAU

21 juni 2019

08u48 14 Lede Meerderheidspartijen CD&V, Groen en De Coöperatie wijzigen hun standpunt wat betreft het eerdere verbod op politieke verslaggeving door Radio Lede. Een nieuwe samenwerkingsovereenkomst wordt momenteel besproken. “En die garandeert de journalisten alle vrijheid om hun informatieve functie in te vullen”, klonk het donderdagavond tijdens de gemeenteraad.

Begin deze maand bleek dat de journalisten van Radio Lede de nadrukkelijke vraag kregen om zich te onthouden van politieke berichtgeving en vriendelijk verzocht werden niet langer verslag uit te brengen van de gemeenteraden. Dat werd ook letterlijk opgenomen in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst en zowat alle schepenen herhaalden dat standpunt aangezien “de radio werd opgericht met financiële steun van de gemeente” en “omwille van de neutraliteit beter geen politieke thema’s werden aangesneden”. Dat tijdens de evaluatie gesuggereerd werd dat “de gemeente geen financiële bijdrage betaalt om de oppositie een forum te geven”, werd evenmin ontkend.

Verontwaardiging

De uitspraken lokten een golf van verontwaardiging uit. Communicatieschepen Robert De Mulder (CD&V) haastte zich al snel te zeggen dat het “allemaal een groot misverstand was”, maar op hetzelfde moment reageerde schepen Dirk Rasschaert (De Coöperatie) dat het “ook nooit de bedoeling was via Radio Lede promotie te voeren voor de meerderheid, maar dat De Coöperatie zich aansloot bij het gemeenschappelijke standpunt van het gemeentebestuur” en “dat is tot vandaag (6 juni nvdr.) dat Radio Lede niet aan politiek mag doen.”

Een ongelukkige formulering leidde tot enkele onterechte misvattingen Communicatieschepen Robert De Mulder (CD&V)

Veertien dagen later is dat standpunt volledig anders. De bewuste paragraaf werd verwijderd uit de samenwerkingsovereenkomst en schepen De Mulder mocht een uitleg geven voor de koerswijziging. “Het betrof een ongelukkige formulering die nogal wat misvattingen veroorzaakte. Onze overeenkomst focust zich op het wekelijkse Actuaprogramma met uitzending zondagochtend van 11 tot 12 uur en met een heruitzending op donderdagavond van 18 tot 19 uur, maar we garanderen dat het Radio Lede vrij staat om haar informatieve functie in te vullen zoals zij dat wil en dat mag met politieke thema’s zijn.” Ook de verdere verslaggeving van gemeenteraden staat niet ter discussie. “Net als alle andere persmedewerkers mag Radio Lede vrij rechtstreeks en onrechtstreeks verslag uitbrengen. Als gemeente zullen wij wel zelf blijven instaan voor een eigen audioverslag.”

Gezond verstand

Oppositiepartijen N-VA en Open Lede toonden zich tevreden. “Blij dat het gezond verstand mag zegevieren”, stelden zowel Jan Lievens (N-VA) als Peter Venneman (Open Lede). Goed nieuws dus voor Radio Lede. “We zijn bijzonder blij dat de gemeente zich constructief opstelt en zullen hetzelfde doen”, reageert hoofdredacteur Ralph Iliano. Schepen De Mulder benadrukte wel dat de samenwerking met Radio Lede jaarlijks zal geëvalueerd worden. Het blijft dus afwachten of het wekelijkse Actuaprogramma volgend jaar, eens de heisa gaan liggen is, nog zal voldoen aan de visie van het gemeentebestuur.

