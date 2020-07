Na Frankrijk verwelkomen ook Belgische landbouwers kampeerders: “Kleine moeite en nuttig in tijden van staycation” Koen Moreau

11 juli 2020

10u29 2 Lede Kamperen associeer je niet spontaan met de Lede, maar toch strijken sinds vorige week af en toe mobilhomes neer bij geitenboerderij de Klaverlochting langs Hofsmeer. “We schreven ons in op Camperstops, een gloednieuw Vlaams initiatief geïnspireerd op France Passion”, vertelt Karlien Meuleman.

Al vele jaren verwelkomen Franse landbouwers via ‘France Passion’ mobilhomes aan hun boerderij. “Een bijzonder toffe formule waarvan we jarenlang profiteerden”, vertellen Frank Willekens, Vivianne Cognards, André Flamand en Rita Meekers uit Lommel op hun tijdelijke kampeerplek bij geitenboerderij de Klaverlochting.

Enkel lidgeld

De geitenboerderij stapte direct bij de opstart mee in dit nieuwe initiatief en zo ook hun eerste kampeerders. “Toen we van ‘Camper Stops Belgium’ hoorden, besloten we meteen het tweejaarlijks lidgeld van 45 euro te betalen en als we overal zoals hier ontvangen worden, is dat zijn geld meer dan waard”, aldus de kampeerders. De landbouwer moet niks speciaal doen of aanbieden. “Wij voorzien enkel ruimte en dat is het”, vertelt Karlien.

Hoevewinkel

Waarom ze kampeerders toelaat? “In het verleden kampeerden hier al Chiro- en scoutsgroepen. Volk in de buurt is fijn en het is een mooie reclame voor onze hoeveboerderij.” Kampeerders betalen naast hun lidgeld aan Camper Stops Belgium niks extra. “Maar de meeste kopen ijs of kaas in onze hoevewinkel, dus we hebben er wel iets aan. Daarnaast hebben we meer dan voldoende beschikbare ruimte. Waarom zouden we het dan niet doen in deze tijden van staycation.”

Geocaching

De Klaverlochting blijkt bovendien extreem strategisch gelegen. “We zijn grote fans van geocaching (nvdr. wandeling waarbij onderweg gezocht wordt naar weggestopte ‘caches’) en daarvan zijn er hier massa’s in de buurt. In Serskamp heb je een parcours in het thema van ‘Games of Thrones’ met massa’s caches en ook in Lede en Erpe-Mere is heel wat te vinden. In twee dagen vonden we er hier toch een 170-tal en dat is best wel veel”, geven de kampeerders nog mee.

Meer weten:

- over de kampeerformule bij landbouwers: www.camperstopsbelgium.be

- over geocaching: www.geocaching.com