Na examen aangereden scholiere (18) herstelt van schedelbreuk Koen Moreau

05 december 2019

18u40 0 Lede Stephania Van De Meersch uit Wichelen, de 18-jarige studente economie-wiskunde aan het SMC die woensdagnamiddag zwaar gewond raakte bij een ongeval op de Wichelsesteenweg in Lede, is aan de beterhand.

Het meisje werd niet opgemerkt door een automobilist die met zijn Peugeot komende vanuit Wichelen linksaf de Heiplasweg in draaide. De wagen schepte Stephania op waarna ze met haar hoofd tegen de grond sloeg.

Schedelbreuk

Voor haar ouders waren het bange uren nadat vastgesteld werd dat zijn dochter bij het ongeval een schedelbreuk op liep. “De toestand van Stephania was even kritiek, maar intussen is de bloeding gestopt en is duidelijk dat de schedelbreuk zich goed zal herstellen”, vertelt haar papa. De man ziet de toekomst optimistisch tegemoet en is bijzonder dankbaar voor de talrijke omstaanders die meteen hulp boden.

“Mijn oprechte dank aan alle mensen die op de plaats van het ongeval hun hulp hebben aangeboden en in het bijzonder voor I.B. uit Serskamp, die meteen actie ondernam en de hulpdiensten alarmeerde”, vertelt de man. Tevens dankt de man de ambulanciers, de brandweermannen van post Lede, het mugteam van het ASZ en de medewerkers van de spoedafdeling, neurologie en neus-keel-oor.

“Ten gepaste tijde zal ik de mensen persoonlijk bedanken voor hun goede zorgen.” Boos op de bestuurder is de vader niet. “Ik heb de automobilist vandaag zelf op de hoogte gebracht van de evolutie, zodat ook hij gerustgesteld is.”

Stephania zal nog een hele poos moeten herstellen. We wensen haar en haar familie alvast het allerbeste toe.