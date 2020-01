Na 14 jaar wachten: Heraanleg Broeder De Saedeleerstraat tussen Lede en Hofstade start op 17 februari Koen Moreau

24 januari 2020

16u07 4 Lede Vanaf maandag 17 februari worden de werken in de Broeder De Saedeleerstraat op de baan tussen Lede en Hofstade eindelijk hervat. Na de voorbereidende werken bleven voetpaden er maanden opengebroken bij liggen, maar nu wordt eindelijk verder gedaan. De werken zullen een jaar duren. Vanaf mei wordt het verkeer omgeleid langs het station van Lede.

De riolerings- en herinrichtingswerken voor de Broeder De Saedeleerstraat in Lede staan bijna 15 jaar op de planning. Omdat geregeld huizen water binnen kregen, barricadeerden inwoners in 2005 met zandzakjes de toegang tot het gemeentehuis om tot spoed aan te zetten. Na eerder beperkte ingrepen, zal dit jaar in samenwerking met Farys eindelijk werk gemaakt worden van een degelijke oplossing.

Processie van Echternach

“Jammer genoeg is dit administratief een heel moeilijk dossier geweest”, vertelt schepen van Openbare Werken Robert De Mulder (Cd&V). “Omwille van een subsidie van 1 miljoen euro was de medewerking en het akkoord van de VMM absoluut noodzakelijk. Helaas verliep die samenwerking in het verleden een beetje zoals de Processie van Echternach. Voor elke twee stappen voorwaarts, moest nadien een stap achterwaarts gezet worden.”

Gescheiden riolering

Tot nu. Eindelijk kunnen de geplande en omvangrijke werken aangevat worden. Over de volledige lengte van de straat wordt een gescheiden riolering aangelegd zodat afval- en regenwater voortaan afzonderlijk afgevoerd worden. “Het regenwater voeren we naar de waterloop in de Eikelstraat en het vuile water wordt gezuiverd in de collector aan de overzijden van de spoorweg in de Steenstraat.”

Fietssuggestiestroken

Naar verkeersveiligheid toe worden eveneens heel wat maatregelen genomen. “We voorzien in beide rijrichtingen volwaardige voetpaden, fietssuggestiestroken aan beide zijden van de weg - waarop niet mag geparkeerd worden - en voldoende parkeerplaatsen alternerend telkens aan een zijde van de weg”, belooft schepen De Mulder. In de straat zelf komen twee asverschuivingen. “Bedoeling is dat automobilisten daardoor trager zullen rijden.”

Omleiding langs station

Om de hinder te beperken wordt in vier fases gewerkt. “In de eerste fase van maandag 17 februari tot eind april geen impact is voor het doorgaand verkeer”, luidt het. Van mei tot eind augustus wordt de Broeder De Saedeleerstraat wel afgesloten tussen de spoorovergang, waar ook onder de sporen gewerkt wordt, en de Poortseweg. “In die fase moet het verkeer omrijden langs Bosstraat, Eikelstraat, Nerumstraat en Spoorstraat.”

Van september tot december volgen het deel van de Broeder De Saedeleerstraat tussen de Poortseweg en Speckaertstraat. Aan de wegomlegging verandert niks. Tot slot wordt, indien de planning volledig gehaald wordt, van januari tot half februari 2021 werkt tussen Spoorstraat en Eikelstraat tot aan de stroomafwaarts gelegen waterloop.