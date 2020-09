N-VA Lede vraagt extra centen voor veilig en functioneel fietsen Koen Moreau

30 september 2020

17u40 0 Lede Gemeenteraadslid Kris Wyndaele (N-VA) vraagt dat er meer geïnvesteerd wordt in fietsinfrastructuur. “Door corona fietsen meer mensen, maar de voorziene infrastructuur en verbeterbudgetten zijn veel te beperkt.”

Iets waarin niet meteen verandering lijkt te komen. “In het meerjarenplan is dan wel 290.000 euro voorzien voor - volgens mij veel te dure - fietsen voor het gemeentepersoneel, maar de gewone burger moet het tot 2024 stellen met 150.000 euro voor de aanleg van fietssuggestiestroken en 5.000 euro voor het inrichten van fietsstraten.”

Wel zijn er plannen voor een betere fietsinfrastructuur langs Oud Smetlede en Hoging alsook fietsstraten in het centrum. Voor bovengemeentelijke fietsnetwerken is bijzonder weinig voorzien. “Zonde dat hiervoor ondanks de bovengemeentelijke subsidies niets voor is voorzien.”

Kan beter

Voorzitter van de verkeerscommissie Isabelle Derder (CD&V) geeft toe dat het beter kan. “Maar er liggen ook heel wat zaken klaar om uit te voeren.” Zo is het de bedoeling in de Molenbergstraat een vrijliggend verhoogd tegenrichting fietspad aan te leggen en in de Watermolenstraat in Wanzele worden de niet-conforme fietspaden binnenkort vervangen door fietssuggestiestroken.

“Vandaag worden ook al dergelijke stroken aangebracht bij de heraanleg van de Broeder De Saedeleerstraat en wordt het fietspad verbeterd langs de N9 richting Wetteren. Gelijkaardige werken richting Erpe-Mere zijn eveneens op til.” Ook bij de heraanleg van het kruispunt Ommeganglaan, Hoogstraat, Grote Kapellelaan wordt in de verschillende richtingen zeventig meter extra fietspad voorzien.

Concrete plannen voor een bovenlokaal functioneel fietsnetwerk zijn er nog niet. “Maar we gaan bekijken wat kan en analyseren wat mogelijk is met de beschikbare middelen.”