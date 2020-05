Multimove voetbalkriebels met de steun van KVC Jong Lede Koen Moreau

17 mei 2020

12u05 3 Lede Het voetbalseizoen eindigde door corona dan wel in mineur, toch is bij KVC Jong Lede de voorbereiding gestart voor een nieuw voetbalseizoen. Daarnaast steunen ze ook een nieuw seizoen voetbalkriebels voor de allerkleinsten.

Jongens en meisjes geboren in 2015 of 2016 die zin hebben om een keertje in de week met vriendjes te sporten en een keertje in de week te voetballen kunnen terecht in de multimove voetbalkriebel. Trainingen in functie van geboortemaand op maandag van 16.30 tot 17.30 uur of van 18 tot 19 uur en woensdag van 16.30 tot 17.30 uur of van 17 tot 18 uur.

Info en inschrijven via https://jeugd.kvcjonglede.be.