MS belet Femme (33) niet om spectaculair tweede huwelijksaanzoek te doen: “Mijn manier om dank je te zeggen voor alles wat Danny voor me doet”

Koen Moreau

16 januari 2020

06u11 3 Lede De loterij van het leven was Femme Dehouwer (33) en Danny Moreels (39) uit Lede niet bepaald gunstig gezind. Hun romantisch huwelijk tien jaar geleden op Valentijnsdag werd overschaduwd door een zware griep bij Femme. “Ik herinner me vooral veel toiletbezoeken en als feestmaal Primperan en Immodium.” Dat was echter niks in vergelijking met het lot dat Femme drie jaar later trok. Toen werd vastgesteld dat de jonge vrouw leed aan MS. “En omdat dat lot niet alleen mij maar ook Danny treft, wou ik hem opnieuw ten huwelijk vragen.”

Een zware opgave. Sinds op vrijdag 13 december 2013 ontdekt werd dat Femme aan multiple sclerose (MS) leed, werd haar centraal zenuwstelsel langzaam meer aangetast. “Na twee jaar werd ik op een dag wakker met lamme benen, maar dat is eerlijk gezegd het minste van mijn zorgen”, vertelt de bijzonder moedige vrouw die er alles aan doet om zo lang mogelijk bij haar man en zoon te blijven.

Ondanks helse pijnen, zware spasmen, slapeloze nachten en voortdurende ziekenhuisopnames blijft Femme haar gezin op handen dragen. “Onze zoon Arvo was net geboren en omwille van de ziekte mocht ik geen kinderen meer krijgen. Hij is samen met mijn man Danny alles wat ik nog heb.” Iets dat helaas vrij letterlijk te nemen is.

Ik had het Danny niet kwalijk genomen, mocht hij me omwille van mijn ziekte verlaten hebben Femme Dehouwer

Veel steun

“Er is wel veel steun en hulp van vrienden en familie, maar bijna alle vrienden zijn binnen de drie weken na mijn diagnose afgehaakt”, vertelt Femme. Iets dat pijn doet, maar ze ook deels begrijpt. Haar man Danny gaf ze bij het begin van haar ziekte die keuze. “Ik heb toen meteen gezegd dat ik het hem niet kwalijk zou nemen mocht hij me verlaten. Hij heeft voor mij gekozen en daarvoor ben ik hem nog steeds dankbaar.”

Een evidentie voor Danny. “We hebben voor elkaar gekozen in goede en kwade dagen en in ziekte en gezondheid.” Zelf is hij intussen zes jaar thuis om voor Femme en zoon Arvo te zorgen. “In het begin voelde ik met- schuldig omdat ik niet ging werken. Terug gaan werken, betekent echter dat Femme er niet meer is.” Daarom neemt Danny met liefde en veel geduld de steeds zwaarder wordende zorg voor Femme in haar talrijke slechte dagen op zich.

Eigenlijk zouden we ons huis moeten verbouwen, maar daarvoor is helaas geen budget Danny Moreels

Huis verbouwen

“Financieel hebben we het niet makkelijk. We komen rond, maar eigenlijk zouden we ons huis moeten verbouwen zodat Femme niet langer in de living moet slapen, met haar rolstoel kan bewegen en zich kan wassen in een comfortabele inloopdouche. Helaas hebben we daarvoor het budget niet.” Ook het inplanten van een elektrode om de aangezichtspijnen - vergelijkbaar met clusterhoofdpijn in het kwadraat - en de aanstuurproblemen van het ademhalingsstelsel weg te nemen, is met een prijs van 16.000 euro en geen enkele tussenkomst onbetaalbaar.

De momenten van genieten zijn dan ook zeldzaam, maar Femme blijft een vechter. “Je kan hele dagen wenen of je kop omhoog doen om nog zo veel mogelijk te genieten. Meestal kies ik voor het tweede, maar ook ik heb slechte dagen.” Toch maakte Femme er al sinds de start van haar ziekte een gewoonte van om (half)jaarlijks haar man en zoon te verrassen met een verrassingsontbijt, een kok aan huis of een speciaal evenement bij Anderlecht.

Ik wou absoluut zelf kunnen stappen en door mijn knie gaan om Danny opnieuw ten huwelijk te vragen Femme Dehouwer

Huwelijksdag herbeleven

Met dat in het achterhoofd botste Femme in 2018 op een oproep van het Eén-programma ‘Vandaag over een jaar’. “Ik was meteen dolenthousiast en nam een ‘kandidaat’-filmpje op waarin ik uitlegde dat ik heel graag onze huwelijksdag wou herbeleven.” Wat volgde waren enorme voorbereidingen en zware extra revalidatie-oefeningen. “Ik ben mezelf serieus tegengekomen, maar wou absoluut een aantal meter kunnen stappen en door mijn knie gaan om Danny opnieuw ten huwelijk te vragen.”

De voorbereidingen van dat aanzoek, nota bene op het veld van Danny’s favoriete voetbalclub Anderlecht, waren zwaar en moeilijk. “Niet alleen omwille van mijn ziekte, maar ook omdat Danny bijna 7 dagen op 7 en 24 uur 24 bij mij in de buurt is en ik het absoluut geheim wou houden”, vertelt Femke. Het resultaat van het aanzoek en het vervolg daarop - waarbij Femme en Danny een hele dag op een wolk leefden zonder aan iets te denken - kan je vanavond, donderdag 16 januari, zien in ‘Vandaag over een jaar’ om 20.40 uur op Eén.