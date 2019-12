Mooi kerstgeschenk van 91.000 euro voor Basisscholen Sterreneiland Koen Moreau

20 december 2019

17u26 0 Lede De Vrije basisscholen van Smetlede en Wanzele, sinds dit schooljaar hernoemd naar ‘Sterreneiland, gaan de kerstvakantie in met een mooi geschenk.

Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA) deelt als eindejaarsgeschenk via AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, voor het jaareinde nog 18 miljoen euro uit aan 36 scholen in Oost-Vlaanderen.

In Lede zijn de Vrije basisscholen Sterreneiland van Smetlede en Wanzele bij de gelukkigen. Zij ontvangen 91.000 euro. Geld dat op beide scholen gebruikt wordt voor de vernieuwing van buitenschrijnwerk. In Smetlede wordt ook de dakbedekking vervangen.