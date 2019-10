Moderne champetter Filip (45) naar Belgisch Kampioenschap voor Bellemannen Koen Moreau

01 oktober 2019

18u25 5 Lede Aandacht, aandacht. Sinds augustus heeft de gemeente Lede officieel een gemeentelijk ‘belleman’. Filip Van Keer kreeg deze titel toegekend na herhaalde succesvolle oproepen volgens oud recept. Die aanstelling geeft hem nu de kans om komende zondag deel te nemen aan het Belgisch Kampioenschap voor Bellemannen in Assenede.

Hij heeft een stem als een klok, krijgt iedereen stil en deelt kort maar krachtig mee wat je moet weten. Dat is samengevat wat een ‘belleman’ doet. In eerste instantie omdat mensen niet konden lezen, nu omdat het een prachtig gebruik is dat niet verloren mag gaan. “We zijn zeker dat er rond 16 à 1700 een belleman voor de Denderstreek was. In latere jaren werd die taak overgenomen door de champetter”, weet Wanzelenaar Filip Van Keer, beroepshalve politieman in Gent en wellicht de allereerste officiële gemeentelijke belleman van Lede.

“Deze zomer werd ik officieel aangesteld als belleman. Dat betekent niet dat ik in loondienst ben van de gemeente, maar wel dat ik voldoe aan de noodzakelijke voorwaarde om zondag mijn kunnen te mogen bewijzen tijdens het Belgisch Kampioenschap voor Bellemannen en -vrouwen.” Dat kampioenschap is geen wedstrijdje om het luidst roepen. “Volume of decibels zijn één ding, maar de inhoud is nog belangrijker. Als je niks te vertellen hebt, kan je beter zwijgen.”

Deze zomer werd ik officieel aangesteld als belleman van Lede. Filip Van Keer

Voor het kampioenschap moet Filip tweemaal roepen. “Een eerste keer moet ik in 80 à 100 woorden de gemeente Lede voorstellen. Na elke roep kent een jury punten toe voor uitspraak, voorkomen en de wijze waarop het thema onder de aandacht werd gebracht. Later op de dag krijgen we het thema te horen waarover we een tweede keer moeten ‘roepen’. Dat wordt improviseren, maar dat doe ik nu ook al vaak”, knipoogt Van Keer.

Aangepaste outfit

Het improviseren was overigens ook de start van het belleman-bestaan van de sympathieke politieman/muzikant/belleman. “Mijn eerste optreden als belleman dateert van 2016. Door omstandigheden ging het optreden van de Wanzeelse muzikanten niet door in de kerk, maar wel in het ontmoetingscentrum een paar honderd meter verderop. Met de bel van Marcel Van Pollaert en gekleed in een zware broek, een wit hemd en een strooien hoed heb ik die boodschap toen overgebracht en dat beviel me zo goed dat ik ben blijven bellen.”

Dat blijven bellen was niet zo moeilijk. “Al snel kreeg ik telefoon van Claudia Rombaut van de dienst Feestelijkheden. Ze had van mijn ‘optreden’ gehoord en vroeg of ik de nieuwjaarsreceptie wou openen. Ik zorgde voor een aangepaste outfit en die viel samen met mijn roepen in de smaak.” Nieuwe aanvragen kwamen en de bel van Marcel is sindsdien een trouwe vriend op tal van kermissen en publieke evenementen. “Ik doe dit echt graag en als ik geen bel had, deed ik het met een trommel of een trompet.”

Met de ‘Sociëteit der Leedse Bellemannen en -vrouwen’ wil ik elke deelgemeente een belleman of -vrouw geven. Filip Van Keer

Mooiste moment is de stilte die valt, wanneer de menigte de belleman om aandacht hoort roepen. “Meestal is dat heel dankbaar al lukt het niet altijd. In elk geval laat ik me niet snel uit mijn lood slaan. Daarnaast roep ik ook niet eender wat om. Het moet de aandacht van de mensen verdienen en dat betekent dat je bij organisatoren soms grenzen moet stellen.”

Sociëteit

Los van het resultaat op het Belgisch Kampioenschap heeft Filip in Lede nog heel wat ambities. Daartoe richtte hij de ‘Sociëteit der Leedse Bellemannen en -vrouwen’ op. “Het lijkt me geweldig om elke deelgemeente van een eigen Belleman of -vrouw te voorzien. Op die manier kunnen we bijvoorbeeld elke dinsdag tijdens de wekelijkse markt, op basis van de digitale Facebook-belleman ‘Wat te doen in Lede’, afroepen wat er zoal te beleven valt.”

Wie de sociëteit wil versterken, kan dat laten weten aan Filip. “Enige voorwaarde is een goeie dragende stem hebben. Via oefeningen stemtechniek kan je vervolgens leren roepen en daarbij wil ik heel graag helpen”, besluit Filip. Meer over de sociëteit of contact opnemen met de Leedse belleman kan via de gelijknamige Facebookpagina of via 0475/61.78.64.