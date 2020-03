Exclusief voor abonnees Militair kleermaker Chris Lanckman (56) op zucht van pensioen: “Ik maakte kostuums voor koning, maar naaide ook lijken dicht na aanslagen in Brussel” Koen Moreau

28 maart 2020

11u53 4 Lede De militaire loopbaan van Chris Lanckman uit Impe, deelgemeente van Lede bij Aalst, zit er bijna op. De man diende het land 35 jaar met naald, draad en lintmeter. Het bracht hem tot in de koninklijke paleizen, maar ook in het mortuarium van het militair hospitaal van Nederoverheembeek. “Als je in het leger gaat doe je dat om je land te dienen op eender welke manier”, vertelt hij daarover.

Een groot deel van zijn dagen vult Chris tegenwoordig met het maken van mondmaskers om hulpverleners tegen het coronavirus te beschermen. Zijn patroon bezorgde hij aan Confectiebedrijf Accent Stores in Erpe-Mere die na een oproep voor vrijwilligers op een week al 1.500 mondmaskers bedeelde.

“Toen die firma hoorde dat ik maskers aan het maken was en me opbelde met de vraag hoe zij konden helpen, ben ik meteen in mijn auto gesprongen om hun een prototype en patroon te bezorgen”, vertelt Chris. Onmiddellijk in zijn auto springen deed hij eveneens toen hij als jonge kerel van begin de twintig op het koninklijk paleis werd ontboden om de maten van de koning op te meten. “Alleen reed ik toen niet naar het paleis, maar recht naar huis. Ik had schrik en vond me helemaal niet rijp om een kostuum voor de koning te maken.”

